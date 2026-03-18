Відкриття ринку ліків і дозвіл продажу на АЗС за правилами ЄС позитивно вплине на галузь, - ЗМІ

Відкриття фармацевтичного ринку та дозвіл продажу безрецептурних ліків на автозаправних станціях за правилами ЄС позитивно вплине на галузь і доступність ліків для людей, пише "Економічна правда".

"Наша ціль - збільшити доступність. Ми ж передусім акцентуємо увагу на доступності ліків", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар.

За словами заступника міністра, рішення щодо АЗС відповідає практиці 16 країн Євросоюзу, де безрецептурні препарати реалізуються поза межами спеціалізованих аптек.

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У МОЗ наголошують, що євроінтеграційний курс України передбачає гармонізацію регуляторних норм, зокрема у фармацевтичній сфері.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабінет міністрів України вніс зміни до ліцензійних умов, дозволивши мережам АЗС продавати безрецептурні лікарські засоби. У березні 2026 року уряд закріпив ці норми та усунув окремі неузгодженості із законодавством. Станом на 11 березня ліцензії на продаж препаратів отримали перші автозаправні комплекси.

У МОЗ підкреслюють, що новий формат стосується виключно безрецептурних засобів, рішення про застосування яких споживач може ухвалювати самостійно - відповідно до усталеної практики країн ЄС.

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