Атака дронов в РФ: взрывы на химическом заводе в Невинномысске

В Ставропольском крае России зафиксирована массированная атака БПЛА. Целью могла стать фабрика "Невинномысский Азот", были слышны десятки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в Невинномысске в ночь на 19 марта было слышно не менее 15-20 громких взрывов. Большинство из них прогремело в районе промышленной зоны.

По данным OSINT-каналов, БПЛА атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". Отмечается, что взрывы были такой силы, что в домах дрожали окна и срабатывала сигнализация в автомобилях.

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Вламимиров подтвердил атаку беспилотников на регион. Российский чиновник заявил, что дроны атакуют именно промышленную зону Невинномысска.

"Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбитые. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников", - цитирует его заявление медиа ASTRA.

Что известно о предприятии?

"Невинномысский "Азот" - это крупный химический комбинат в городе Невинномысск, Ставропольский край, РФ. Является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России.Специализируется на производстве:

аммиака

аммиачной селитры (нитрата аммония)

карбамида (мочевины)

метанола и других химикатов.

По открытым источникам, предприятие также рассматривается как элемент российской промышленной цепочки, связанной с производством компонентов для взрывчатых веществ через нитрат аммония и другие соединения.

Атаки на предприятие

С начала полномасштабного вторжения "Невинномысский "Азот" неоднократно становился мишенью для украинских БПЛА. Российские СМИ уже сообщили о пяти атаках на химкомбинат.

В ночь на 13 марта по меньшей мере 2 дрона были сбиты над территорией завода "Азот" в Невинномысске. Обломки упали на территорию предприятия.

Ранее завод подвергался атакам в январе 2026 года, в декабре 2025 года и в августе 2025 года.

Также об атаке на "Азот" в Невинномысске в ночь на 25 июля 2025 года заявляли местные жители.

14 июня 2025 года в результате атаки 13 БПЛА по территории завода АО "Невинномысский Азот" были выбиты двери, окна и помещения одного из цехов. Также была повреждена крыша столовой и противодроновая защита завода. 800 сотрудников химкомбината тогда переждали атаку в бомбоубежище, эвакуация не проводилась. Работу предприятия тогда пришлось приостановить.

