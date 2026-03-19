Атака дронів у РФ: вибухи на хімічному заводі в Невинномиську

У Ставропольському краї Росії зафіксовано масовану атаку БпЛА. Мішенню міг стати завод "Невинномиський Азот", лунали десятки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих мешканців, у Невинномиську у ніч проти 19 березня було чутно щонайменше 15-20 гучних вибухів. Більшість з них пролунала у районі промислової зони.

За даними OSINT-каналів, БпЛА атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". Зазначається, що вибухи були такої сили, що у будинках трусилися вікна та спрацьовувала сигналізація в автомобілів.

Губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Вламіміров підтвердив атаку безпілотників на регіон. Російський посадовець заявив, що дрони атакують саме промислову зону Невинномиська.

"Наші сили ППО відбивають атаку ворожих БпЛА, націлену на промзону Невинномиська. Є збиття. Прошу не наближатися до уламків безпілотників", - цитує його заяву медіа ASTRA.

Що відомо про підприємство?

"Невинномиський "Азот" - це великий хімічний комбінат у місті Невинномиськ, Ставропольський край, РФ. Є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Спеціалізується на виробництві:

аміаку

аміачної селітри (нітрат амонію)

карбаміду (сечовини)

метанолу та інших хімікатів.

За відкритими джерелами, підприємство також розглядається як елемент російського промислового ланцюга, пов’язаного з виробництвом компонентів для вибухових речовин через нітрат амонію та інші сполуки.

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Атаки на підприємство

З початку повномасштабного вторгнення "Невинномиський "Азот" неодноразово ставав мішенню для українських БпЛА. Російські ЗМІ вже повідомили про п'ять атак на хімкомбінат.

У ніч на 13 березня щонайменше 2 дрони було збито над територією заводу "Азот" у Невинномиську. Уламки впали на територію підприємства.

Раніше завод зазнав атак у січні 2026 року, у грудні 2025 року та в серпні 2025 року.

Також про атаку на "Азот" у Невинномиську в ніч на 25 липня 2025 року заявляли місцеві жителі.

14 червня 2025 року в результаті атаки 13-ти БПЛА по території заводу АТ "Невинномиський Азот" були вибиті двері, вікна та приміщення одного з цехів. Також було пошкоджено дах їдальні та протидроновий захист заводу. 800 співробітників хімкомбінату тоді перечекали атаку в бомбосховищі, евакуації не проводилося. Роботу підприємства тоді довелося призупинити.

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