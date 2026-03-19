Харьковщина под ударом: беспилотник РФ атаковал бригаду скорой помощи

Российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданской бригаде скорой медицинской помощи в селе Грушевка на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины, враг применил ударный беспилотник для атаки на автомобиль скорой помощи.

По данным правоохранителей, дрон взорвался рядом со служебным автомобилем. Вследствие взрыва пострадали 57-летняя парамедик и 31-летний водитель, у которых зафиксированы акубаротравмы. Также повреждена сама машина скорой помощи — выбиты боковые окна и задние фары.

Национальная полиция Украины задокументировала очередное военное преступление российских войск. По факту атаки открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает наказание за нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Як збіглися, ця новина з попередньою.
19.03.2026 21:42
 
 