Харьковщина под ударом: беспилотник РФ атаковал бригаду скорой помощи

Российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданской бригаде скорой медицинской помощи в селе Грушевка на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины, враг применил ударный беспилотник для атаки на автомобиль скорой помощи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным правоохранителей, дрон взорвался рядом со служебным автомобилем. Вследствие взрыва пострадали 57-летняя парамедик и 31-летний водитель, у которых зафиксированы акубаротравмы. Также повреждена сама машина скорой помощи — выбиты боковые окна и задние фары.

Военное преступление задокументировано

Национальная полиция Украины задокументировала очередное военное преступление российских войск. По факту атаки открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает наказание за нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что российский беспилотник вечером 17 марта нанес удар по магазину в Слатыно Харьковской области, ранения получили двое мужчин.

