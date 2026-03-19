Харківщина під ударом: безпілотник РФ атакував бригаду швидкої
Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України, ворог застосував ударний безпілотник для атаки на автомобіль швидкої.
За даними правоохоронців, дрон вибухнув поруч із службовим автомобілем. Внаслідок вибуху постраждали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій, у яких зафіксовано акубаротравми. Також пошкоджено саму карету швидкої — вибито бокові вікна та задні фари.
Воєнний злочин документовано
Національна поліція України задокументувала черговий воєнний злочин російських військ. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання за порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
- Раніше ми писали, що російський безпілотник увечері 17 березня вдарив по магазину у Слатиному Харківської області, зазнали поранень двоє чоловіків.
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