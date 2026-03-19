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Харківщина під ударом: безпілотник РФ атакував бригаду швидкої

Нацполіція задокументувала воєнний злочин у Харківській області

Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України, ворог застосував ударний безпілотник для атаки на автомобіль швидкої.

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За даними правоохоронців, дрон вибухнув поруч із службовим автомобілем. Внаслідок вибуху постраждали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій, у яких зафіксовано акубаротравми. Також пошкоджено саму карету швидкої — вибито бокові вікна та задні фари.

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Нацполіція задокументувала воєнний злочин у Харківській області

Воєнний злочин документовано

Національна поліція України задокументувала черговий воєнний злочин російських військ. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання за порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нацполіція задокументувала воєнний злочин у Харківській області

Також читайте: Ворог вдарив по двох районах Дніпропетровщини: майже 30 атак за день

Автор: 

безпілотник БпЛА (6032) атака (1697) Куп’янський район (757) Грушівка (9)
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