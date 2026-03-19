Харківщина під ударом: безпілотник РФ атакував бригаду швидкої

Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України, ворог застосував ударний безпілотник для атаки на автомобіль швидкої.

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За даними правоохоронців, дрон вибухнув поруч із службовим автомобілем. Внаслідок вибуху постраждали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій, у яких зафіксовано акубаротравми. Також пошкоджено саму карету швидкої — вибито бокові вікна та задні фари.

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Воєнний злочин документовано

Національна поліція України задокументувала черговий воєнний злочин російських військ. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання за порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми писали, що російський безпілотник увечері 17 березня вдарив по магазину у Слатиному Харківської області, зазнали поранень двоє чоловіків.

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