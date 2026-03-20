На передовой - 201 боевое столкновение. Больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В течение 19 марта на передовой Силы обороны провели 201 боевое столкновение с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 92 авиаудара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил для нанесения ударов 8273 дрона-камикадзе и осуществил 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Ивановка, Просяна, Коломийцы, Писанцы, Александровка; в Запорожской области: Гуляйпольское, Копани, Терсянка, Мирное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Егоровка, Веселянка, Малокатериновка, Юрковка, Степногорское.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения живой силы и техники и еще одному важному объекту противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - с применением РСЗО. Нанес 6 авиаударов с применением 20 КАБ. В течение суток зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое.

Читайте: Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, - Генштаб

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в сторону Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Купянска.

На Лиманском направлении противник атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону Грековки, Надии, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы, Твердохлебово и населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Дибровы, Закитного, Резниковки, Рай-Александровки и Платоновки.

Читайте также: РФ перебрасывает две группировки морпехов на юг: в апреле их могут задействовать в штурмах, - Волошин

На Краматорском направлении противник дважды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районе Малиновки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бик, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка и Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал девять раз в сторону Сичневого, Сосновки, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зеленое, Зализнычное, Доброполье, Мирное, в районах Солодкого и Оленокстантиновки.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя в сторону Степового.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: ВСУ контролируют Федоровку, Клебан-Бык и Плещиевку, - ГВ "Схід"