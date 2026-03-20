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На передовій - 201 боєзіткнення. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

Протягом 19 березня на передовій Сили оборони провели 201 бойове зіткнення із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Коломійці, Писанці, Олександрівка; у Запорізькій області: Гуляйпільське, Копані, Терсянка, Мирне, Верхня Терса, Воздвижівка, Єгорівка, Веселянка, Малокатеринівка, Юрківка, Степногірське.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога.

 Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 - із застосуванням РСЗВ. Завдав 6 авіаударів із застосуванням 20 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше.

Читайте: Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ, - Генштаб

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Лиманському напрямку противник атакував 18 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та населеного пункту Коровій Яр.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

Також читайте: РФ перекидає два угруповання морпіхів на південь: у квітні їх можуть залучити до штурмів, - Волошин

На Краматорському напрямку противник двічі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Малинівки та в бік Костянтинівки.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля, Мирне, в районах Солодкого та Оленокостянтинівки.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи в бік Степового.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив.

Що відбувається на передовій 20 березня: подробиці від Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: ЗСУ контролюють Федорівку, Клебан-Бик і Плещіївку, - УВ "Схід"

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Генштаб ЗС (8551) бойові дії (6024)
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