Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове 3 дня работала от генераторов из-за ударов по энергетике, - МАГАТЭ

В Харькове в результате российских ударов по электроподстанции была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Объект временно работал на аварийных дизель-генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании отчета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отключение объекта от электросети

В результате атак на подстанцию вблизи установки в Харьковском физико-техническом институте объект был отключен от электросети.

"Во время этого отключения объект обеспечивался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Аварийная система работала с 11 по 13 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

Установка расположена в Национальном научном центре ХФТИ, где также хранятся ядерные материалы.

Обстрелы установки