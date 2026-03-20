Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове 3 дня работала от генераторов из-за ударов по энергетике, - МАГАТЭ

Источник нейтронов

В Харькове в результате российских ударов по электроподстанции была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Объект временно работал на аварийных дизель-генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на основании отчета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отключение объекта от электросети

В результате атак на подстанцию вблизи установки в Харьковском физико-техническом институте объект был отключен от электросети.

"Во время этого отключения объект обеспечивался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Аварийная система работала с 11 по 13 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ готовится к ядерной катастрофе на фоне обострения войны в Иране

Установка расположена в Национальном научном центре ХФТИ, где также хранятся ядерные материалы.

Обстрелы установки

  • С 2022 года установку неоднократно обстреливали российские войска. Впервые здание было повреждено 10 марта 2022 года, 17 марта 2022 года объект был обесточен, 25 июня 2022 года были повреждения в результате артиллерийского обстрела, 4 апреля 2024 года - после попаданий дронов.
  • В феврале 2024 года пяти российским командирам, среди которых трое генералов и двое полковников, были объявлены подозрения в связи с приказами обстреливать институт. Оккупанты нанесли 74 удара по исследовательскому учреждению только в 2022 году с использованием различных видов вооружения.
  • Подозрения объявлены командованию Западного военного округа РФ, командирам армий и артиллерийских бригад. Расследование ведется по статье 441 Уголовного кодекса Украины - экоцид.

