Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові 3 дні працювала від генераторів через удари по енергетиці, - МАГАТЕ

У Харкові внаслідок російських ударів по електропідстанції була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Об’єкт тимчасово працював на аварійних дизель-генераторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на основі звіту Державної інспекції ядерного регулювання України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відключення об'єкта від електромережі

Внаслідок атак по підстанції поблизу установки в Харківському фізико-технічному інституті об’єкт був відключений від електромережі.

"Під час цього відключення об’єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів", — сказано у повідомленні МАГАТЕ.

Аварійна система працювала з 11 по 13 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

Установка розташована в Національному науковому центрі ХФТІ, де також зберігаються ядерні матеріали.

Обстріли установки