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Новини Обстріли Харкова
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Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові 3 дні працювала від генераторів через удари по енергетиці, - МАГАТЕ

Джерело нейтронів

У Харкові внаслідок російських ударів по електропідстанції була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Об’єкт тимчасово працював на аварійних дизель-генераторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на основі звіту Державної інспекції ядерного регулювання України.

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Відключення об'єкта від електромережі

Внаслідок атак по підстанції поблизу установки в Харківському фізико-технічному інституті об’єкт був відключений від електромережі.

"Під час цього відключення об’єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів", — сказано у повідомленні МАГАТЕ.

Аварійна система працювала з 11 по 13 березня.

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Установка розташована в Національному науковому центрі ХФТІ, де також зберігаються ядерні матеріали.

Обстріли установки

  • З 2022 року установку неодноразово обстрілювали російські війська. Вперше будівлю пошкодили 10 березня 2022 року, 17 березня 2022 року установа знеструмлювалася, 25 червня 2022 року були пошкодження внаслідок артобстрілу, 4 квітня 2024 року — після влучань дронів.
  • У лютому 2024 року п’ятьом російським командувачам, серед яких троє генералів та двоє полковників, було оголошено підозри через накази обстрілювати інститут. Окупанти завдали 74 удари по дослідницькій установці тільки у 2022 році з різних видів озброєння.
  • Підозри оголосили командуванню Західного військового округу рф, командирам армій та артилерійських бригад. Розслідування ведеться за статтею 441 Кримінального кодексу України — екоцид.

Автор: 

МАГАТЕ (840) Харків (6172) ядерна безпека (634) Харківська область (2893) Харківський район (969)
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