РФ почти 30 раз атаковала три района Днепропетровщины: повреждены предприятия и инфраструктура
В течение дня 20 марта российские войска почти 30 раз обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины из артиллерии и с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадам.
Вследствие атак повреждены предприятия и инфраструктура.
Синельниковский район
В Синельниковском районе пострадали Шахтерская и Николаевская громады. Разрушены административное здание и частный дом.
Криворожский район
В Криворожском районе враг нанес удар по Грушевской громаде. Там повреждена инфраструктура.
Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.
