РФ почти 30 раз атаковала три района Днепропетровщины: повреждены предприятия и инфраструктура

В течение дня 20 марта российские войска почти 30 раз обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадам.

Вследствие атак повреждены предприятия и инфраструктура.

Синельниковский район

В Синельниковском районе пострадали Шахтерская и Николаевская громады. Разрушены административное здание и частный дом.

Криворожский район

В Криворожском районе враг нанес удар по Грушевской громаде. Там повреждена инфраструктура.

Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.

