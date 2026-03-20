РФ майже 30 разів атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та інфраструктуру

Упродовж дня 20 березня російські війська майже 30 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах.

Унаслідок атак пошкоджені підприємства та інфраструктура.

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Синельниківський район

На Синельниківщині потерпали Шахтарська та Миколаївська громади. Понівечені адмінбудівля та приватна оселя.

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Криворізький район

На Криворіжжі ворог вдарив по Грушівській громаді. Там пошкоджена інфраструктура.

Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.

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