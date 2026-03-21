Суд отстранил от должности комбрига 43 ОАБ Лысенко, который заставлял военных ремонтировать жилье родственников, - СМИ

Печерский районный суд Киева принял решение об отстранении от должности командира 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослава Лысенко, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила "Украинская правда", которая получила копию постановления суда в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как свидетельствует документ, на заседании 19 марта суд рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство следователя третьего следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований и удовлетворил его.

Судья постановил отстранить Лысенко от должности комбрига на срок до 11 мая 2026 года.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его оглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. Полный текст постановления следственного судьи огласят 23 марта.

В Государственном бюро расследований подтвердили, что суд отстранил Лысенко по их ходатайству.

Что предшествовало?

  • Ранее сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ВСП ВСУ разоблачили командира воинской части ВСУ, который привлекал подчиненных военнослужащих к ремонтным работам в жилье родственников.
  • По данным следствия, с сентября 2024 года чиновник привлек 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости.
  • Как пишет "Украинская правда", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Тараса Трясила Ярославе Лысенко.

Послати комбрига рядовим під Покровськ, нехай облаштовує там не квартири, а окопи.
21.03.2026 00:03 Ответить
Звинуваченого в хабарництві очольникам ДПСУ генерал-лейтенанта Сергія Дейнеко спочатку призначили радником міністра внутрішніх справ, а потім начальником Луганського прикордонного загону.
21.03.2026 07:45 Ответить
Ну кому війна а кому...заробляє як може тягнуть як хочуть..
21.03.2026 00:11 Ответить
Хочеш дешево? Засучи рукава і роби сам. А так жадібність і тупість обійдуться придурку в значні втрати по всіх лініях... А міг просто найняти людей. Зарплата дозволяє.
21.03.2026 00:23 Ответить
Це точно.Зекономив трохи,а ганьби на все життя.Командир кадрової,бойової бригади виявися тупим жлобом який заради сумнівної вигоди поставив на кон репутацію і майбутнє.
21.03.2026 09:23 Ответить
Мені оце така подобається формуліровка "змушував". Конєшно, бійцю краще на передовой окопи копати ніж ремонт в квартирі робити )
21.03.2026 06:35 Ответить
ЗІ ні, я не хочу сказати що він молодець, але... я думаю задоволеними всі учасники були. Не треба лицемірити.
21.03.2026 06:36 Ответить
Особливо задоволеними були хлопці в окопі на нулі, яких "ніким" міняти.
21.03.2026 08:08 Ответить
Це артилерійська бригада.У них на озброєнні Піони,Богдани,вони на нулі не сидять.ППД у Дівичках під Переяславом.Я там був на навчаннях.Ліс,Дніпро поруч.Курорт.
21.03.2026 09:15 Ответить
Чим багатша людина, тим жадібніша. В більшості випадків. Для чого витрачатись, наймаючи бригаду ремонтників, якщо можна організувати все це задарма? Це називається "жаба душить".
21.03.2026 09:22 Ответить
Батяня !
21.03.2026 08:34 Ответить
 
 