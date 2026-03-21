Суд отстранил от должности комбрига 43 ОАБ Лысенко, который заставлял военных ремонтировать жилье родственников, - СМИ

Печерский районный суд Киева принял решение об отстранении от должности командира 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослава Лысенко, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила "Украинская правда", которая получила копию постановления суда в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как свидетельствует документ, на заседании 19 марта суд рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство следователя третьего следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований и удовлетворил его.

Судья постановил отстранить Лысенко от должности комбрига на срок до 11 мая 2026 года.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его оглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. Полный текст постановления следственного судьи огласят 23 марта.

В Государственном бюро расследований подтвердили, что суд отстранил Лысенко по их ходатайству.

Что предшествовало?

Ранее сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ВСП ВСУ разоблачили командира воинской части ВСУ, который привлекал подчиненных военнослужащих к ремонтным работам в жилье родственников.

По данным следствия, с сентября 2024 года чиновник привлек 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости.

Как пишет "Украинская правда", речь идет о командире 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Тараса Трясила Ярославе Лысенко.

