Суд відсторонив від посади комбрига 43 ОАБ Лисенка, який змушував військових ремонтувати житло родичів, - ЗМІ
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення від посади командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомила "Українська правда", яка отримала копію ухвали суду у розпорядження, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Як свідчить документ, на засіданні 19 березня суд розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань і задовольнив його.
Суддя ухвалив відсторонити Лисенка від посади комбрига на строк до 11 травня 2026 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. Повний текст ухвали слідчого судді оголосять 23 березня.
У Державному бюро розслідувань підтвердили, що суд відсторонив Лисенка за їхнім клопотанням.
Що передувало?
- Раніше працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ВСП ЗСУ викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих військовослужбовців до ремонтних робіт у житлі родичів.
- За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості.
- Як пише "Українська правда", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім.гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль