Суд відсторонив від посади комбрига 43 ОАБ Лисенка, який змушував військових ремонтувати житло родичів, - ЗМІ

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення від посади командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила "Українська правда", яка отримала копію ухвали суду у розпорядження, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Як свідчить документ, на засіданні 19 березня суд розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань і задовольнив його.

Суддя ухвалив відсторонити Лисенка від посади комбрига на строк до 11 травня 2026 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

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Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. Повний текст ухвали слідчого судді оголосять 23 березня.

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що суд відсторонив Лисенка за їхнім клопотанням.

Що передувало?

Раніше працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ВСП ЗСУ викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих військовослужбовців до ремонтних робіт у житлі родичів.

За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості.

Як пише "Українська правда", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім.гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

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