Еврокомиссия призвала страны ЕС раньше начать наполнение газовых хранилищ
Европейская комиссия призвала страны ЕС пересмотреть подход к формированию газовых запасов на фоне энергетической нестабильности, вызванной войной на Ближнем Востоке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.
В письме к правительствам государств-членов еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предложил снизить целевой уровень заполнения газохранилищ до 80% от их мощности.
Подробности
Отмечается, что нынешний ориентир ЕС предусматривает более высокий уровень наполнения, однако в Брюсселе считают целесообразным временно уменьшить его на 10 процентных пунктов.
Кроме того, странам рекомендуют не откладывать накопление газа до пикового летнего периода, а начать заполнять хранилища постепенно уже сейчас. Такой подход, по оценке Еврокомиссии, позволит избежать резкого скачка спроса и дополнительного давления на цены.
Йоргенсен в письме подчеркнул, что энергоснабжение ЕС пока "остается относительно защищенным", однако ситуация требует скоординированных действий всех стран.
Контекст
Инициатива Еврокомиссии появилась на фоне обострения ситуации на энергетических рынках после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Иран вывел из строя один из ключевых газоперерабатывающих объектов в Катаре, что усилило риски дефицита поставок.
После этого цены на газ в Европе выросли до максимальных уровней за последние три года. Европейский центральный банк предупредил, что длительное нарушение поставок может привести к росту инфляции в еврозоне до 6,3% и кратковременной рецессии.
Дополнительным фактором риска стала блокада Ираном Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов транспортировки энергоносителей. По оценкам, больше всего это повлияло на Италию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи, європейська комісія відпрацьовує своє існування?
типу, бачите, ми потрібні єс, ми видаємо поради.