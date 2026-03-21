Еврокомиссия призвала страны ЕС раньше начать наполнение газовых хранилищ

Европейская комиссия призвала страны ЕС пересмотреть подход к формированию газовых запасов на фоне энергетической нестабильности, вызванной войной на Ближнем Востоке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.

В письме к правительствам государств-членов еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предложил снизить целевой уровень заполнения газохранилищ до 80% от их мощности.

Читайте: Запасы газа в Германии рекордно упали на фоне похолодания

Подробности

Отмечается, что нынешний ориентир ЕС предусматривает более высокий уровень наполнения, однако в Брюсселе считают целесообразным временно уменьшить его на 10 процентных пунктов.

Кроме того, странам рекомендуют не откладывать накопление газа до пикового летнего периода, а начать заполнять хранилища постепенно уже сейчас. Такой подход, по оценке Еврокомиссии, позволит избежать резкого скачка спроса и дополнительного давления на цены.

Йоргенсен в письме подчеркнул, что энергоснабжение ЕС пока "остается относительно защищенным", однако ситуация требует скоординированных действий всех стран.

Читайте также: Поведение европейцев безумие. Мы не выживем без российской нефти, - Орбан

Контекст

Инициатива Еврокомиссии появилась на фоне обострения ситуации на энергетических рынках после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран вывел из строя один из ключевых газоперерабатывающих объектов в Катаре, что усилило риски дефицита поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу

После этого цены на газ в Европе выросли до максимальных уровней за последние три года. Европейский центральный банк предупредил, что длительное нарушение поставок может привести к росту инфляции в еврозоне до 6,3% и кратковременной рецессии.

Дополнительным фактором риска стала блокада Ираном Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов транспортировки энергоносителей. По оценкам, больше всего это повлияло на Италию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Газ в Европе дешевеет после заявлений Трампа о возможном скором завершении войны с Ираном