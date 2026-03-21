Єврокомісія закликала країни ЄС раніше почати заповнення газових сховищ

Європейська комісія закликала країни ЄС переглянути підхід до формування газових запасів на тлі енергетичної нестабільності, спричиненої війною на Близькому Сході.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

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У листі до урядів держав-членів єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен запропонував знизити цільовий рівень заповнення газосховищ до 80% від їхньої потужності.

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Подробиці

Зазначається, що нинішній орієнтир ЄС передбачає вищий рівень заповнення, однак у Брюсселі вважають за доцільне тимчасово його зменшити на 10 відсоткових пунктів.

Окрім цього, країнам рекомендують не відкладати накопичення газу до пікового літнього періоду, а почати заповнювати сховища поступово вже зараз. Такий підхід, за оцінкою Єврокомісії, дозволить уникнути різкого стрибка попиту та додаткового тиску на ціни.

Йоргенсен у листі наголосив, що енергопостачання ЄС наразі "залишається відносно захищеним", однак ситуація потребує скоординованих дій усіх країн.

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Контекст

Ініціатива Єврокомісії з’явилася на тлі загострення ситуації на енергетичних ринках після ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що Іран вивів з ладу один із ключових газопереробних об’єктів у Катарі, що посилило ризики дефіциту постачань.

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Після цього ціни на газ у Європі зросли до максимальних рівнів за останні три роки. Європейський центральний банк попередив, що тривале порушення постачання може призвести до зростання інфляції в єврозоні до 6,3% і короткочасної рецесії.

Додатковим фактором ризику стала блокада Іраном Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів транспортування енергоносіїв. За оцінками, найбільше це вплинуло на Італію.

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