РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9697 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
283 1

Более 30 раз РФ нанесла удары по Днепропетровщине: двое человек погибли, пятеро - ранены, среди них - ребенок

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 21 марта российские войска более 30 раз наносили удары беспилотниками по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины.

В результате вражеских ударов ранены пять человек.

  • 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
  • В больнице находятся также мальчики 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
  • 46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Николаевская и Васильковская громады. Горели автомобили, разрушены дома.

К сожалению, погибли двое мужчин.

Автор: 

обстрел (31691) Никополь (1321) Днепропетровская область (4953) Никопольский район (657) Синельниковский район (470)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"21 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені".
Саме безпілотниками?
Найшли слабинку,моментально використовують ситуацію,бо "той" послав і персонал,і засоби проти бпла,на бс
показать весь комментарий
21.03.2026 18:58 Ответить
 
 