Более 30 раз РФ нанесла удары по Днепропетровщине: двое человек погибли, пятеро - ранены, среди них - ребенок

В течение дня 21 марта российские войска более 30 раз наносили удары беспилотниками по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины.

В результате вражеских ударов ранены пять человек.

55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В больнице находятся также мальчики 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Читайте также: Обстрелы Днепропетровской области: удары по Никополю и Синельниковскому району

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Николаевская и Васильковская громады. Горели автомобили, разрушены дома.

К сожалению, погибли двое мужчин.

Читайте: РФ почти 30 раз атаковала три района Днепропетровщины: повреждены предприятия и инфраструктура