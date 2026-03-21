Более 30 раз РФ нанесла удары по Днепропетровщине: двое человек погибли, пятеро - ранены, среди них - ребенок
В течение дня 21 марта российские войска более 30 раз наносили удары беспилотниками по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, магазины.
В результате вражеских ударов ранены пять человек.
- 55-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
- В больнице находятся также мальчики 7 и 18 лет и 45-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
- 46-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказались Николаевская и Васильковская громады. Горели автомобили, разрушены дома.
К сожалению, погибли двое мужчин.
Саме безпілотниками?
Найшли слабинку,моментально використовують ситуацію,бо "той" послав і персонал,і засоби проти бпла,на бс