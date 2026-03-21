1 117 1
Понад 30 разів РФ вдарила по Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, серед них дитина
Упродовж дня 21 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, магазини.
Унаслідок ворожих ударів поранені п'ятеро людей.
- 55-річна жінка госпіталізована у важкому стані.
- У лікарні й хлопці 7 та 18 років і 45-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- 46-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Синельниківський район
На Синельниківщині під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя.
На жаль, загинули двоє чоловіків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль