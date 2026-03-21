Понад 30 разів РФ вдарила по Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, серед них дитина

Упродовж дня 21 березня російські війська понад 30 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, магазини.

Унаслідок ворожих ударів поранені п'ятеро людей.

55-річна жінка госпіталізована у важкому стані.

У лікарні й хлопці 7 та 18 років і 45-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

46-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

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Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом були Миколаївська і Васильківська громади. Горіли авто, понівечена оселя.

На жаль, загинули двоє чоловіків.

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