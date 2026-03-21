УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха: им стал архиепископ Сумский Никодим
В субботу, 21 марта, семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании архиепископа Сумского Никодима новым патриархом после смерти патриарха Филарета.
Об этом говорится в видеозаписи акта избрания, опубликованной на странице архиепископа Сумского Никодима в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил архиепископ Никодим, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом, причем архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-режиме.
В совместном заявлении архиереев УПЦ КП сказано: "От имени епископата Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим избран и назначен Патриархом Киевским и всея Руси-Украины".
Что предшествовало
Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни умер Почетный патриарх Филарет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Але юридичної особи " упц мп" не існує!! Як і "УАПЦ" , які ввійшли у Помісну Церкву України 🇺🇦🛐✝️, вона ж ПЦУ .
Щє є структура, яка не легітимна з початку це московського патріархату "упц"-мп, яку наросії називають "гусская цєрковь в Украінє" а у нас при Крав'чуку / Кусмі продали бренд "упц".
Хочете "повну незалежність"? Ну створіть власну церкву Української держави у Англії англіканська церква, у нас буде... Україноцентристка? Україніанська?
Тільки хто дасть на це ресурси
Він був стовпом й величним авторітетом , бо мав мужність каятися , що його церква служила діяволу в обличчі стукачів КДБ .
А з Нікодімом той же Епіфаній й діалог вести не буде . Бо є певні віряні , для яких канон не пустий звук ... Наприклад - вселенський патріарх . Усі інші патріархи (крім мацьковского фсбешного) .
У москви номер 6 ... А є крім першого вселенського є в Александрії 2 , в Іерусалимі - 3 , в Антіохїї 4 , в Болгарії 5 , в Румунії - 7 , в Картвелі - 8 , в Сербії 9
а всіляким дрібним жабам не варто лапи тягтути до коваля.
в Україні є єдина Православна церква України
раскольніков геть !
.
У нас є ПЦУ🇺🇦 🛐☦️✝️🛃
Яка упц-кп???
Її не може існувати бо вони об'єднались з меншістю ( УАПЦ) у Помісну церкву . ПЦУ🇺🇦🛐 .
Саме Помісній Церкві Вселенський Патріархат дав Томос.
Якщо розкол, то цe означає
... Все з нуля!! На радість моZкві!! Хто керував??? Зелена ОП, чи активована агентура всередені т.зв. "упц"? ( Яка до епохи Порохоботів була такою самою не-канонічною як і нинішня мп-"У"пц ..
Це вже дно? Чи розкол в кубі??!!! 🛐³
Завтра ховатимуть Почесного Патріарха УПЦ КП.
До речі,в нашому нп- ПЦУ і УГКЦ.
А юр.особа "упц кп" не існує!!!
Також не існує "упц мп" але хунта С.Н. не-виконує 🇺🇦законодавство, в т.ч. про чесне найменування філіалу московської організації.
От і все, що треба знати про патріархати.