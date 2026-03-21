УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха: им стал архиепископ Сумский Никодим

В субботу, 21 марта, семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании архиепископа Сумского Никодима новым патриархом после смерти патриарха Филарета.

Об этом говорится в видеозаписи акта избрания, опубликованной на странице архиепископа Сумского Никодима в социальной сети Facebook.

Архиепископ Сумский Никодим возглавил УПЦ КП

Как отметил архиепископ Никодим, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом, причем архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-режиме.

В совместном заявлении архиереев УПЦ КП сказано: "От имени епископата Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим избран и назначен Патриархом Киевским и всея Руси-Украины".

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни умер Почетный патриарх Филарет.

