РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9697 посетителей онлайн
Новости Умер Патриарх Филарет
1 619 26

УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха: им стал архиепископ Сумский Никодим

Никодим

В субботу, 21 марта, семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании архиепископа Сумского Никодима новым патриархом после смерти патриарха Филарета.

Об этом говорится в видеозаписи акта избрания, опубликованной на странице архиепископа Сумского Никодима в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Архиепископ Сумский Никодим возглавил УПЦ КП

Как отметил архиепископ Никодим, в заседании и голосовании приняли участие архиереи УПЦ КП как в Украине, так и за рубежом, причем архиереи за рубежом участвовали в заседании в онлайн-режиме.

В совместном заявлении архиереев УПЦ КП сказано: "От имени епископата Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим избран и назначен Патриархом Киевским и всея Руси-Украины".

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни умер Почетный патриарх Филарет.

Автор: 

УПЦ КП (509) Филарет (502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Продовжуємо плодити українські православні церкви. Щоб кацапам було куди клин забивати. Думав, із смертю цього ,,пачьотного патріарха,, почнеться реальне об'єднання розколотого українського православ'я.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:35 Ответить
+5
У всіх цих попів немає одного найважливішого всередині - самого Бога. Властолюбство і користилюбство - це те, що перекочувало від московських попів!
показать весь комментарий
21.03.2026 19:37 Ответить
+4
у Патріарха Філарета були, у цих - навряд чи хто буде.

.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продовжуємо плодити українські православні церкви. Щоб кацапам було куди клин забивати. Думав, із смертю цього ,,пачьотного патріарха,, почнеться реальне об'єднання розколотого українського православ'я.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:35 Ответить
Цікаво, скільки у так званого "київського патріархату" прихожан?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:38 Ответить
у Патріарха Філарета були, у цих - навряд чи хто буде.

.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:42 Ответить
Для обєднання української церкви в єдину структуру потрібно було когось призначити. Ну ось і призначили. Сподіваюсь "філаретизм" і "почесне патріаршество" новопризначений припинить.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:44 Ответить
Філарет був "почесним прєдсєдатєлєм" щоб не обідився, поділився владою. І за заслуги перед суспільством.
Але юридичної особи " упц мп" не існує!! Як і "УАПЦ" , які ввійшли у Помісну Церкву України 🇺🇦🛐✝️, вона ж ПЦУ .
Щє є структура, яка не легітимна з початку це московського патріархату "упц"-мп, яку наросії називають "гусская цєрковь в Украінє" а у нас при Крав'чуку / Кусмі продали бренд "упц".
показать весь комментарий
21.03.2026 19:53 Ответить
Вибачте , але по логіці після отримання Томосу Українська Православна Церква Київського Патріархату отримала незалежність і повинна була мати власний Патріархат ,а її голова повин був мати сан Патріарха ,але чомусь Єпіфаній не став Патріархом ,а залишився Митрополитом . Так яка ж це незалежність ,якщо ПЦУ де-факто підпорядковується Константинопольському Патріархату.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:52 Ответить
У православ'ї теж немає повністю незалежних митрополій!! Томос надається одній церкві в країні, це визнана і легітимна ПЦУ. Визнання треба для спілкування з церквами на рівних. Це моральний бонус для громади віруючих..
Хочете "повну незалежність"? Ну створіть власну церкву Української держави у Англії англіканська церква, у нас буде... Україноцентристка? Україніанська?
Тільки хто дасть на це ресурси
показать весь комментарий
21.03.2026 19:57 Ответить
А ПЦУ-КП кому підпорядковується?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:00 Ответить
Філарет був не пачьотним , а "Патріархом усіх справжніх українців" так як й Наполеон був "імператором усіх фразцузів" .
Він був стовпом й величним авторітетом , бо мав мужність каятися , що його церква служила діяволу в обличчі стукачів КДБ .
А з Нікодімом той же Епіфаній й діалог вести не буде . Бо є певні віряні , для яких канон не пустий звук ... Наприклад - вселенський патріарх . Усі інші патріархи (крім мацьковского фсбешного) .
У москви номер 6 ... А є крім першого вселенського є в Александрії 2 , в Іерусалимі - 3 , в Антіохїї 4 , в Болгарії 5 , в Румунії - 7 , в Картвелі - 8 , в Сербії 9
показать весь комментарий
21.03.2026 19:54 Ответить
У всіх цих попів немає одного найважливішого всередині - самого Бога. Властолюбство і користилюбство - це те, що перекочувало від московських попів!
показать весь комментарий
21.03.2026 19:37 Ответить
Не від московських попів, а одразу як християнство перетворилося з юдейської секти в державну релігію...реформистські пастори чия церква боролася з вищевказаним явищем теж цим страждають..просто вплив їх обмежений
показать весь комментарий
21.03.2026 20:09 Ответить
Патріарх Філарет був, є і залишиться в пам'ті українців Патріархом,
а всіляким дрібним жабам не варто лапи тягтути до коваля.

в Україні є єдина Православна церква України

раскольніков геть !

.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:40 Ответить
І в ПЦУ пан Філарет/Денисенко мав статут "почесний патріарх". Тобто це для української громади а не для світового православ'я .
показать весь комментарий
21.03.2026 19:45 Ответить
Також важливо: сам Філарет в одному дууже давньому інтерв'ю зізнався, що у часи кгб жодного єпископа не можно було призначати без погодження контори. Ще були неприємні моменти після Об'єднання в ПЦУ : він давав дивні заяви, які ставили під сумнів єдність Церкви і тхнули розколом..
показать весь комментарий
21.03.2026 19:48 Ответить
В моїй памяті Філарет був звичайним партапаратчиком на "релігійній роботі з населенням". Я жив поряд з ним і спостерігав за життям його родини через паркан років 20. Він був дуже авторитарним типом. Дубасив жінку, дітей чмонив. Син став наркоманом. Для нього влада була "прєлєстью". Я українець і я його не поважав за життя і нічого хорошого про нього не можу згадати після його "успєнія".
показать весь комментарий
21.03.2026 19:51 Ответить
мені розповідала людина,яка мала справу в радянські часи з його сім"єю. КГБ якось терміново провести дослідження ртуті в одній квартирі ,квартира в районі вул.Урицького . ртуть там була. виявилося,що це квартира тодішнього екзарха Філарета де офіційно жила жінка,мати його дітей. їх дочка залила ртуттю квартиру,а потім і школу де навчалася....
показать весь комментарий
21.03.2026 20:01 Ответить
Я шось не поняв..
У нас є ПЦУ🇺🇦 🛐☦️✝️🛃
Яка упц-кп???
Її не може існувати бо вони об'єднались з меншістю ( УАПЦ) у Помісну церкву . ПЦУ🇺🇦🛐 .
Саме Помісній Церкві Вселенський Патріархат дав Томос.
Якщо розкол, то цe означає
... Все з нуля!! На радість моZкві!! Хто керував??? Зелена ОП, чи активована агентура всередені т.зв. "упц"? ( Яка до епохи Порохоботів була такою самою не-канонічною як і нинішня мп-"У"пц ..
Це вже дно? Чи розкол в кубі??!!! 🛐³
показать весь комментарий
21.03.2026 19:43 Ответить
Також важливо: сам Філарет в одному дууже давньому інтерв'ю зізнався, що у часи кгб жодного єпископа не можно було призначати без погодження контори. Ще були неприємні моменти після Об'єднання в ПЦУ : він давав дивні заяви, які ставили під сумнів єдність Церкви і тхнули розколом..
показать весь комментарий
21.03.2026 19:47 Ответить
Стоп.Про померлого або добре,або нічого.
Завтра ховатимуть Почесного Патріарха УПЦ КП.
До речі,в нашому нп- ПЦУ і УГКЦ.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:55 Ответить
В моей практике "патриархом" был командир бригады. Но если кому такое нужно...
показать весь комментарий
21.03.2026 19:47 Ответить
Шось я не зрозумів. А хто ж тоді Епіфаній?
показать весь комментарий
21.03.2026 19:49 Ответить
Митрополит. Голова української Єдино визнаної церкви. Крапка. Томос і спілкування з Патріархом Варфоломеєм як підтвердження найвищого рівня.
А юр.особа "упц кп" не існує!!!
Також не існує "упц мп" але хунта С.Н. не-виконує 🇺🇦законодавство, в т.ч. про чесне найменування філіалу московської організації.
показать весь комментарий
21.03.2026 20:03 Ответить
Вся ця нечисть усіляких упц, кпц, пдц - державна політична чортівня, яка керує прихожанами під егідою фсб.
От і все, що треба знати про патріархати.
показать весь комментарий
21.03.2026 19:59 Ответить
Ці чуваки розкольники,чи вони й неприєднувалися до ПЦУ?
показать весь комментарий
21.03.2026 20:03 Ответить
Хай Бог допомагає! Проблема людства в тому, що люди перестали боятися Бога і вважають себе помилково розумнішими за релігію
показать весь комментарий
21.03.2026 20:03 Ответить
фальшиві патріархи фальшивого патріархату...
показать весь комментарий
21.03.2026 20:14 Ответить
 
 