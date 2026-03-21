УПЦ КП заявила про обрання нового патріарха: ним став архієпископ Сумський Никодим

У суботу, 21 березня, сім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату заявили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима після смерті Патріарха Філарета.

Про це йдеться у відеозаписі акту обрання, опублікованому на сторінці архієпископа Сумського Никодима у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Архієпископ Сумський Никодим очолив УПЦ КП

Як зазначив архієпископ Никодим, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном, причому архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-режимі.

У спільній заяві архиєреїв УПЦ КП сказано: "від імені єпископату Української Православної Церкви Київського Патріархату Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим, обраний та наречений Патріархом Київським і всієї Руси-України".

Читайте також: Прощання з патріархом Філаретом триватиме до 22 березня: відспівування завершать у Володимирському соборі

Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний Патріарх Філарет. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Він заявив, що "пам’ять про Патріарха Філарета залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку".

Згодом у пресслужбі ПЦУ повідомили, що прощання з Патріархом Філаретом триватиме до 22 березня.

О 8:30 ранку неділі у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.

Більше про патріарха Філарета

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року.

У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

Дивіться також: Україна прощається з Патріархом Філаретом: Зеленський відвідав церемонію. ФОТОрепортаж