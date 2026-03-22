Сбито 127 вражеских дронов из 139, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 22 марта 2026 года войска РФ атаковали 139 ударных БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее мы сообщали, что вечером 21 марта российские войска начали атаку дронами.

В частности, враг атаковал дронами Броварскую общину в Киевской области: повреждены предприятия, дома, произошел пожар.

