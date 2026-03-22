Знешкоджено 127 ворожих дронів зі 139, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 22 березня 2026 року війська РФ атакували 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, біля 80 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше ми повідомляли, що ввечері 21 березня російські війська розпочали атаку дронами.
- Зокрема, ворог атакував дронами Броварську громаду на Київщині: пошкоджені підприємства, домівки, сталася пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
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