Знешкоджено 127 ворожих дронів зі 139, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 22 березня 2026 року війська РФ атакували 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, біля 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують ударними дронами в ніч на 22 березня, - Повітряні сили (оновлено)

Наслідки

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше ми повідомляли, що ввечері 21 березня російські війська розпочали атаку дронами.

Зокрема, ворог атакував дронами Броварську громаду на Київщині: пошкоджені підприємства, домівки, сталася пожежа.

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