148 боевых столкновений за сутки на фронте: больше всего атак зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 21 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8379 дронов-камикадзе и осуществил 3587 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 73 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Великомихайловка, Ивановка, Подгавриловка, Покровское; а также Терсянка, Новое Поле, Самойловка, Гуляйпольское, Ровное, Воздвижовка, Заливое, Копани, Широкое, Чаривное, Верхняя Терса, Веселянка, Покровское, Орехово в Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы и техники, одному пункту управления БПЛА противника.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 940 человек. Также враг потерял три танка, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1885 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Среднего и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Часова Яра.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бик, Яблунивка, Софиевка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Степановки, Ильиновки и Новопавловки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Кучеров Яр, Белицкое, Новопавловка", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Тернового, Злагоды и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в направлении Приморского.
На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную атаку в сторону наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Противник просунувся в північній частині Гришиного і продовжує тиск на решту частину селища.
З боку Удачного російські війська штурмують у напрямку Сергіївки.
У Родинському малі групи противника знову проникають у південну і центральну частини міста.
З боку Дорожнього ведуться атаки в напрямку Нового Донбасу.
На Слов'янському напрямку противник просунувся в східній частині Закітного і на південь, вздовж кількох лісосмуг, зайнявши ділянку площею 4,1 км, повідомляють DeepState.
Наприкінці вчорашнього дня бої ще тривали у районах Резниківки та Міньківки.
У Куп'янську продовжуються бої за північну частину міста на західному березі річки Оскіл.
Противник зробив основний акцент на оборону та застосування безпілотників, оскільки прорив у місто з півночі в поточних умовах малоймовірний, а сили, що є в місті, обмежені.
У період густого листя російські війська планують підтягнути резерви і спробувати проникнути в місто, проте доцільність такого маневру знижується: російські війська втратили низку ключових позицій і зазнали значних втрат, про що повідомляють їхні ресурси.
Сумський напрямок:
Противник закріпився у південно-східній частині Юнаківки."