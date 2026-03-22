148 боевых столкновений за сутки на фронте: больше всего атак зафиксировано на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 21 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8379 дронов-камикадзе и осуществил 3587 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 73 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Великомихайловка, Ивановка, Подгавриловка, Покровское; а также Терсянка, Новое Поле, Самойловка, Гуляйпольское, Ровное, Воздвижовка, Заливое, Копани, Широкое, Чаривное, Верхняя Терса, Веселянка, Покровское, Орехово в Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы и техники, одному пункту управления БПЛА противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 940 человек. Также враг потерял три танка, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1885 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

Читайте: Войска РФ начали весенне-летнее наступление на 100 км фронта. СБС ликвидировали более 900 оккупантов за полтора суток, - Мадяр

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

Читайте также: Враг пытался прорвать границу в направлении Зыбино и Круглого в Харьковской области, - Силы обороны

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Среднего и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Часова Яра.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бик, Яблунивка, Софиевка, Плещиевка, Русин Яр и в направлении Степановки, Ильиновки и Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Кучеров Яр, Белицкое, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг усиливает давление в направлении Платоновки, Бондарного, Свято-Покровского и Приволья, - ГВ "Схід"

Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Тернового, Злагоды и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Зализнычное, Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Чаривное, Мирное.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную атаку в сторону наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.