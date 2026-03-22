148 боєзіткнень за добу на фронті: найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 21 березня 2026 року, на фронті було зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів-камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Іванівка, Підгаврилівка, Покровське; а також Терсянка, Нове Поле, Самійлівка, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса, Веселянка, Покровське, Оріхове у Запорізькій області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 940 осіб. Також ворог втратив три танки, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1885 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

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Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 - із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням семи КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Середнього та у бік населених пунктів Лиман, Ставки й Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення в районі Часового Яру.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.