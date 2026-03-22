Мерц провел беседу с Трампом: говорили и об Украине
В воскресенье, 22 марта, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Среди прочего лидеры обсудили и ситуацию в Украине.
Об этом канцлер ФРГ сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Сегодня днем я обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и Украине. Мы договорились поддерживать тесный контакт. Наш обмен мнениями продолжится в ближайшее время", — рассказал Мерц.
Визит Мерца в США
- Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
- Как известно, Трамп и Мерц обсудили военную операцию против Ирана.
- Также канцлер ФРГ призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны.
