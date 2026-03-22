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Мерц провів розмову з Трампом: говорили і про Україну
У неділю, 22 березня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Серед іншого лідери говорили і про Україну.
Про це канцлер ФРН повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Сьогодні вдень я обговорив з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні. Ми домовилися підтримувати тісний контакт. Наш обмін думками продовжиться найближчим часом", - розповів Мерц.
Візит Мерца до США
- Нагадаємо, що на початку березня президент США Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Білому домі.
- Як відомо, Трамп і Мерц обговорили військову операцію проти Ірану.
- Також канцлер ФРН закликав Трампа посилити тиск на Росію для завершення війни.
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