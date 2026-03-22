Мерц провів розмову з Трампом: говорили і про Україну

У неділю, 22 березня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Серед іншого лідери говорили і про Україну.

Про це канцлер ФРН повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Сьогодні вдень я обговорив з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Ірані, Ізраїлі та Україні. Ми домовилися підтримувати тісний контакт. Наш обмін думками продовжиться найближчим часом", - розповів Мерц.

Візит Мерца до США

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