За сутки на фронте произошло более 130 боевых столкновений: враг концентрирует усилия на трех направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 22 марта 2026 года, на фронте было зафиксировано 134 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9266 дронов-камикадзе и осуществил 3811 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области - Ивановка, Великомихайловка, Коломийцы; в Запорожской области - Светлая Долина, Киевское, Воздвижевка, Новоселовка, Копани, Гуляйпольское, Долинка, Верхняя Терса, Терсянка, Островское, Камышеваха, Криничное, и Волфино в Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 11 районам сосредоточения живой силы и техники, одному пункту управления БПЛА.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 970 человек. Также враг потерял танк, пять боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 1999 беспилотных летательных аппаратов и 136 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 5 - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением пяти КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Боровской Андреевки, Купянска, а также в сторону Новоплатоновки и Ковшаровки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Шейковки, Дибровы и в районе населенных пунктов Среднего, Ставков.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Резниковки, Пазено и Платоновки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах Орехово-Васильевки и Часова Яра.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терновое, Новогригоровка, Красногорское и в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое, Мирное, Оленоконстантиновка, Варваровка, Зализнычное и Староукраинка.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атаковав один раз в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.