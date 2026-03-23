Новости Боевые действия на Харьковщине
Заявления о продвижении врага в Волчанске и Синьковке - недостоверны, - Группировка объединенных сил

Заявления о продвижении войск РФ в Волчанске и Синьковке не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбино и Охримовки. Штурмовые группы оккупантов поражены. В Волчанске враг продолжает попытки прорвать оборону — наши воины держат позиции.

Заявления о продвижении в Волчанске и Синьковке являются недостоверными", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

  • На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы для возобновления наступления.
  • На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Кившаровки.
  • На Лиманском направлении отбиты штурмы в районе Середного, Ставков, Шийковки и Дибровы.

Всего нейтрализовано 13 атак оккупантов. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать силы противника для замедления его наступления.

Что предшествовало?

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что враг продвинулся в Волчанске и Синьковке на Харьковщине и вблизи Зализнянского в Донецкой области.

вони там не пересуваються .. вони там живуть просто
23.03.2026 10:43 Ответить
А як жеж Діп Стейт?
23.03.2026 11:00 Ответить
 
 