Заяви про просування ворога у Вовчанську та Синьківці - недостовірні, - Угруповання об’єднаних сил
Заяви про просування військ РФ у Вовчанську та Синьківці є недостовірними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку
Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки. Штурмові групи окупантів уражені. У Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати оборону - наші воїни тримають позиції.
Заяви про просування у Вовчанську та Синьківці є недостовірними", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на інших напрямках
- На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Загарбники накопичують сили для поновлення наступу.
- На Куп'янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп'янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.
- На Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.
Загалом нейтралізовано 13 атак окупантів. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили противника для сповільнення його наступу.
Що передувало?
Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині.
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