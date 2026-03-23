Заяви про просування ворога у Вовчанську та Синьківці - недостовірні, - Угруповання об’єднаних сил

Заяви про просування військ РФ у Вовчанську та Синьківці є недостовірними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки. Штурмові групи окупантів уражені. У Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати оборону - наші воїни тримають позиції.

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Заяви про просування у Вовчанську та Синьківці є недостовірними", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Загарбники накопичують сили для поновлення наступу.

На Куп'янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп'янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Загалом нейтралізовано 13 атак окупантів. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили противника для сповільнення його наступу.

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Що передувало?

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що ворог просунувся у Вовчанську і Синьківці на Харківщині та поблизу Залізнянського на Донеччині.