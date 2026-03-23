Новости Операция США против Ирана
Трамп об ударах по энергетике Ирана: Это не то же самое, что делает РФ в Украине

Трамп прокомментировал удары по энергетике Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы нанести удары по электростанциям Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив.

Так, лидера США спросили, отличается ли это от того, что Россия делает в Украине, нанося удары по украинским энергообъектам.

"Ну, я думаю, что это большая разница. Если посмотреть на ядерное оружие, которое они хотели иметь, которым они хотели владеть — многое отличается. Я также не являюсь сторонником того, что делает Россия, чтобы вы понимали. 

Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была воплощением зла на протяжении 47 лет", - ответил Трамп.

Читайте: США и Иран провели "очень хорошие" переговоры. Поручил отложить удары на 5 дней, - Трамп

Читайте также: В Иране утверждают, что переговоров с США не было, — AP

+11
Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років.

Ну тут важко посперечатися.
Але все таки, Трамп скотився до аргументації - " вы нипанимаите, ЭТО ДРУГОЕ".
23.03.2026 16:23 Ответить
+6
Просто Додік так обісрався з Іраном шо обтекає всі США. А смердить по всьому світу
23.03.2026 16:30 Ответить
+5
Якраз саме те, що і рашка!
23.03.2026 16:30 Ответить
23.03.2026 16:23 Ответить
В Ірані -25 оС, як у нас взимку, не буває. Тому прості люди не замерзнуть це точно.
23.03.2026 16:57 Ответить
Добре що Україна не хотіла ядерну зброю, а то ще й американці б по електростанціях стріляли. Та й взагалі що хотіла, не сильно зрозуміло.
23.03.2026 16:23 Ответить
>Якщо подивитися на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти - багато речей відрізняються.

що змінилося, якби іран мав ядерку? ізраїль вони не атакують, бо ті також мають ядерку
23.03.2026 16:24 Ответить
Ну чого ж - одну ядерну бімбу на Ізраїль і відповідати не буде кому
23.03.2026 16:28 Ответить
однієї мало, плюс ізраїль має підводні човни з яз
23.03.2026 16:30 Ответить
атакували би. Там у офіційні цілі існування країни занесене знищення Ізраїлю. Те що вони теж при цьому подохнуть то для них дрібниці, бо їх чекає 40 жіночок у їх уявному раю.
23.03.2026 17:15 Ответить
>Там у офіційні цілі існування країни занесене знищення Ізраїлю.

де це записано?

>Те що вони теж при цьому подохнуть то для них дрібниці, бо їх чекає 40 жіночок у їх уявному раю.

якби так було, вони би вже давно атакували ядерні реактори ізраїлю своєю балістикою, але ніт.
23.03.2026 17:23 Ответить
"У 2017 році в Тегерані було встановлено цифровий таймер зворотного відліку, що символізує прихильність Ірану до знищення Ізраїлю. Годинник розташований на площі Палестини, видному громадському місці в іранській столиці. Вони запрограмовані відраховувати 25 років з моменту заяви Хаменеї у 2015 році, в якому він передбачив, що Ізраїль припинить своє існування протягом чверті століття" (с)
23.03.2026 17:43 Ответить
Це ж не документ (наприклад, Конституція, чи закон), в якому прописаний намір знищити ізраїль.
23.03.2026 17:48 Ответить
там вони і атакували, тільки вчора намагались ядерний центр розбомбити, але як і парашники попали у жилий квартал міста поруч. Та й будь які об'екти там побудовані так що повинні витримати пряме попадання десятку балістичних ракет, та ще й прикриті ПВО так що шансів у Ірану майже немає хоч щось їм зробити. А якби могли, то давно б зробили.
23.03.2026 17:47 Ответить
>Та й будь які об'екти там побудовані так що повинні витримати пряме попадання десятку балістичних ракет,

не витримають, особливо якщо замість звичайної БЧ - бетонобійна.
23.03.2026 17:49 Ответить
Іран вщент,і це добре.Нафта по 20,також добре!Хай що хоче то і робе аби скоріше Ірану гаплик!
23.03.2026 16:26 Ответить
23.03.2026 16:27 Ответить
Як казав Сірко - Дайте мені його, хоч за горло потримати.
23.03.2026 16:28 Ответить
Мабуть просто нічим вже бити
23.03.2026 16:28 Ответить
23.03.2026 16:30 Ответить
Та не вже інше?
Ааааа, це - ві не панямаіте єта друхое.
Рушники звісно мудаки собачи але ж Додік зпнчв чергу в неофюрери. Після картопенпбрера Оуки буде.
23.03.2026 16:28 Ответить
це велика різниця відсутність світла для українців у мінус 20 градусів морозу на протязі місяців і відсутність світла при плюсовій температурі.(але відсутність світла, це є результат обстрілів агресорів енергообєктів держави , та виведення їх з ладу)Все решту "мокрі фантазії" "трамбона"
23.03.2026 16:30 Ответить
23.03.2026 16:30 Ответить
аргумент "ета другоє" трамп взяв на озброєння. Роялті буде платити прямо путіну.
23.03.2026 16:33 Ответить
Насправді "ета другоє" це відомий мем про хороших узких.
23.03.2026 16:40 Ответить
Типу вони завжди виправдовують Захід, щоб вони не робили.
23.03.2026 16:41 Ответить
у вас хибне формулювання. Правильно - "Типу вони завжди виправдовують себе, щоб вони не робили".

І трамп не "вони", трамп - "він".
23.03.2026 17:00 Ответить
А що?
23.03.2026 16:35 Ответить
Натаньяху вже років 20 говорить, що через пару неділь в Ірані буде ядерна зброя! А ідіоти 20 років вірять.
23.03.2026 16:37 Ответить
виходячи з того що вони вже мають газ збагачений на 60% там не пара неділь, але десь місяць-два були до першої бомби.
23.03.2026 17:18 Ответить
з 60% до 90% - ще багато роботи та часу
23.03.2026 17:24 Ответить
але це лише питання часу, бо все необхідно у них було.
23.03.2026 17:40 Ответить
ну так, колись вони зможуть зробити одну ядерну БЧ, і? вони не будуть атакувати ізраїль, який має значно більше ядерної зброї, плюс ядерну тріаду
23.03.2026 17:44 Ответить
Значить так. ***** схожий на Гітлера, а Трамп схожий на *****.І що цікаво, всі персонажі обрані народом на демократичних виборах...
23.03.2026 16:44 Ответить
Ну, до обрання Ху...ла на "демократичних виборах" є, мяко кажучи, багато питань.
23.03.2026 16:47 Ответить
Жодних питань, принаймні у мене, немає. Отримують те що заслуговують.
23.03.2026 17:00 Ответить
Поинтересуйся, как его "выбрали" на первый срок. Дальнейшие выборы считались как у нас выборы януковоща.
23.03.2026 17:25 Ответить
Сраний ТАСО ніколи цього не зробить, бо тоді втрачається його особистий інтерес у цій війні (контроль над продажем іранської нафти), і іранці це чудово розуміють. Бо Трамп в першу чергу барига і тільки потім - президент США.
23.03.2026 16:45 Ответить
Зрозуміло!
У них з х*йлом один діагноз на двох - ДОВБО(ОЙ)БИ!
23.03.2026 16:50 Ответить
Тю... з цим діагнозом пів планети живе. Це "представники інтелектуальної більшості".
23.03.2026 17:02 Ответить
У цих двох самий небеспечний штам - заразний...
23.03.2026 17:36 Ответить
Тобто він виправдовує Путіна. Яке ж падло! Горіти тобі у пеклі Донні, в полум'ї від ударів Путіна по енергооб'єктам України.
23.03.2026 16:56 Ответить
А уявляєте, що буде, коли здохнуть трумп, хйло і дзиньпінь?

Втім, їхні місця можуть зайняти тіктокери.

Веселий буде світ.
23.03.2026 17:27 Ответить
 
 