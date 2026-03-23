Трамп об ударах по энергетике Ирана: Это не то же самое, что делает РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы нанести удары по электростанциям Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Так, лидера США спросили, отличается ли это от того, что Россия делает в Украине, нанося удары по украинским энергообъектам.

"Ну, я думаю, что это большая разница. Если посмотреть на ядерное оружие, которое они хотели иметь, которым они хотели владеть — многое отличается. Я также не являюсь сторонником того, что делает Россия, чтобы вы понимали.

Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была воплощением зла на протяжении 47 лет", - ответил Трамп.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроет Ормузский пролив.

