Трамп об ударах по энергетике Ирана: Это не то же самое, что делает РФ в Украине
Президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы нанести удары по электростанциям Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, лидера США спросили, отличается ли это от того, что Россия делает в Украине, нанося удары по украинским энергообъектам.
"Ну, я думаю, что это большая разница. Если посмотреть на ядерное оружие, которое они хотели иметь, которым они хотели владеть — многое отличается. Я также не являюсь сторонником того, что делает Россия, чтобы вы понимали.
Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была воплощением зла на протяжении 47 лет", - ответил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что США уничтожат иранские электростанции, если в течение 48 часов Тегеран не откроет Ормузский пролив.
Ну тут важко посперечатися.
Але все таки, Трамп скотився до аргументації - " вы нипанимаите, ЭТО ДРУГОЕ".
що змінилося, якби іран мав ядерку? ізраїль вони не атакують, бо ті також мають ядерку
де це записано?
>Те що вони теж при цьому подохнуть то для них дрібниці, бо їх чекає 40 жіночок у їх уявному раю.
якби так було, вони би вже давно атакували ядерні реактори ізраїлю своєю балістикою, але ніт.
не витримають, особливо якщо замість звичайної БЧ - бетонобійна.
Ааааа, це - ві не панямаіте єта друхое.
Рушники звісно мудаки собачи але ж Додік зпнчв чергу в неофюрери. Після картопенпбрера Оуки буде.
І трамп не "вони", трамп - "він".
У них з х*йлом один діагноз на двох - ДОВБО(ОЙ)БИ!
Втім, їхні місця можуть зайняти тіктокери.
Веселий буде світ.