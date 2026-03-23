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Трамп про удари по енергетиці Ірану: Це не те саме, що робить РФ в Україні
Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози вдарити по електростанціях Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, лідера США запитали, чи відрізняється це від того, що Росія робить в Україні, завдаючи ударів по українських енергооб’єктах.
"Ну, я думаю, що це велика різниця. Якщо подивитися на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти - багато речей відрізняються. Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли.
Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років", - відповів Трамп.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
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Ну тут важко посперечатися.
Але все таки, Трамп скотився до аргументації - " вы нипанимаите, ЭТО ДРУГОЕ".