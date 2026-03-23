Трамп про удари по енергетиці Ірану: Це не те саме, що робить РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози вдарити по електростанціях Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, лідера США запитали, чи відрізняється це від того, що Росія робить в Україні, завдаючи ударів по українських енергооб’єктах.

"Ну, я думаю, що це велика різниця. Якщо подивитися на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти - багато речей відрізняються. Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли.

Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років", - відповів Трамп.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що США знищать іранські електростанції, якщо впродовж 48 годин Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

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