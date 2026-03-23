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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп про удари по енергетиці Ірану: Це не те саме, що робить РФ в Україні

Трамп прокоментував удари по енергетиці Ірану

Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози вдарити по електростанціях Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, лідера США запитали, чи відрізняється це від того, що Росія робить в Україні, завдаючи ударів по українських енергооб’єктах.

"Ну, я думаю, що це велика різниця. Якщо подивитися на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти - багато речей відрізняються. Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли. 

Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років", - відповів Трамп.

Читайте: США та Іран провели "дуже хороші" переговори. Доручив відкласти удари на 5 днів, - Трамп

Що передувало?

Також читайте: В Ірані стверджують, що переговорів зі США не було, - AP

Автор: 

Іран (3562) росія (70635) США (26860) енергетика (3885) Трамп Дональд (9025)
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Топ коментарі
+18
Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років.

Ну тут важко посперечатися.
Але все таки, Трамп скотився до аргументації - " вы нипанимаите, ЭТО ДРУГОЕ".
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23.03.2026 16:23 Відповісти
+9
Просто Додік так обісрався з Іраном шо обтекає всі США. А смердить по всьому світу
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23.03.2026 16:30 Відповісти
+8
В Ірані -25 оС, як у нас взимку, не буває. Тому прості люди не замерзнуть це точно.
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23.03.2026 16:57 Відповісти

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