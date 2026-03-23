Зеленский встретился с украинскими паралимпийцами: наградил их орденами и медалями

Президент Владимир Зеленский встретился со спортсменами паралимпийской сборной Украины и наградил их государственными наградами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил спортсменов за победы в соревнованиях.

Президент отметил, что украинские паралимпийцы добились важных достижений, несмотря на войну и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, который допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

"Все это вас не сломило, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно – наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордости и благодарности", – сказал он.

Зеленский наградил паралимпийцев и их тренеров орденами "За заслуги" I–III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги II–III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени, медалями "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".













Читайте: Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев

Итоги Паралимпиады-2026

15 марта завершились зимние Паралимпийские игры 2026. Сборная Украины заняла третье место по количеству наград и седьмое — в общекомандном зачете.

Читайте также: Президент МПК Парсонс обвинил Украину в попытках "отвлечь внимание от спорта на политику"