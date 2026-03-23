РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9151 посетитель онлайн
Новости Паралимпийские игры 2026
389 2

Зеленский встретился с украинскими паралимпийцами: наградил их орденами и медалями

Президент Владимир Зеленский встретился со спортсменами паралимпийской сборной Украины и наградил их государственными наградами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Глава государства поблагодарил спортсменов за победы в соревнованиях.

Президент отметил, что украинские паралимпийцы добились важных достижений, несмотря на войну и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, который допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

"Все это вас не сломило, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно – наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордости и благодарности", – сказал он.

Зеленский наградил паралимпийцев и их тренеров орденами "За заслуги" I–III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги II–III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени, медалями "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

Распространяют пропаганду РФ и используют спорт для оправдания российских преступлений и оккупации: Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев

Итоги Паралимпиады-2026

  • 15 марта завершились зимние Паралимпийские игры 2026. Сборная Украины заняла третье место по количеству наград и седьмое — в общекомандном зачете.

Президент МПК Парсонс обвинил Украину в попытках "отвлечь внимание от спорта на политику"

Автор: 

Зеленский Владимир (23735) награда (1867) Паралимпиада (295) спорт (2452)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це зразок стійкості, сили волі та незламності.
Честь і Слава цим спортсменам!!!
показать весь комментарий
23.03.2026 17:34 Ответить
...вот награждать и воровать - это легко.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:45 Ответить
 
 