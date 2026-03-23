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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Зеленський зустрівся з українськими паралімпійцями: відзначив орденами та медалями

Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із спортсменами паралімпійської збірної України та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава держави подякував спортсменам за перемоги у змаганнях.

Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями

Президент відзначив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність". - сказав він.

Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями

Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями "За працю і звитягу" та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями
Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями
Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями
Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями
Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями
Зеленський зустрівся із українськими паралімпійцями

Читайте: Поширюють пропаганду РФ і використовують спорт для відбілювання російських злочинів та окупації: Україна запровадила санкції проти 10 паралімпійців

Підсумки Паралімпіади-2026

  • 15 березня завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України посіла третє місце за кількістю нагород та сьоме - у загальнокомандному заліку.

Також читайте: Президент МПК Парсонс звинуватив Україну у спробах "відвернути увагу від спорту на політику"

Автор: 

Зеленський Володимир (28204) нагорода (1382) Паралімпіада (213) спорт (1745)
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