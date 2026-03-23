Зеленський зустрівся з українськими паралімпійцями: відзначив орденами та медалями

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із спортсменами паралімпійської збірної України та відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава держави подякував спортсменам за перемоги у змаганнях.

Президент відзначив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

"Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність". - сказав він.

Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями "За працю і звитягу" та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".













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Підсумки Паралімпіади-2026

15 березня завершилися зимові Паралімпійські ігри 2026. Збірна України посіла третє місце за кількістю нагород та сьоме - у загальнокомандному заліку.

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