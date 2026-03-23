Российский дрон попал в остановку общественного транспорта на Одесщине: двое раненых
Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по остановке общественного транспорта в Одесском районе. Есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
- Вражеский дрон попал в автобусную остановку в Одесском районе. Ранены два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Другие последствия атаки
Также вследствие атаки повреждения получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
