РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7596 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
715 3

Российский дрон попал в остановку общественного транспорта на Одесщине: двое раненых

дрон

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по остановке общественного транспорта в Одесском районе. Есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

  • Вражеский дрон попал в автобусную остановку в Одесском районе. Ранены два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Другие последствия атаки

Также вследствие атаки повреждения получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Автор: 

обстрел (31731) Одесская область (4151) Одесский район (493)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Україні спеціалістів нетреба, тому паяц їх відправив на Близький Схід!
показать весь комментарий
23.03.2026 22:13 Ответить
Одеса давно окупована. Уважно придивіться до чорта в цивільному, чистокровний українець.
https://www.youtube.com/shorts/1XMwRytDNRY
показать весь комментарий
23.03.2026 22:25 Ответить
Яким типом дрону? Бо на фото FPV
показать весь комментарий
23.03.2026 22:30 Ответить
 
 