Российский дрон попал в остановку общественного транспорта на Одесщине: двое раненых

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по остановке общественного транспорта в Одесском районе. Есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Вражеский дрон попал в автобусную остановку в Одесском районе. Ранены два человека — 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Другие последствия атаки

Также вследствие атаки повреждения получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

