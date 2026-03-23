Російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту на Одещині: двоє поранених

Російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. Є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ворожий дрон влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. Поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

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Інші наслідки атаки

Також унаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

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