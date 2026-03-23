УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6974 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Одещини
1 624 3

Російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту на Одещині: двоє поранених

дрон

Російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. Є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

  • Ворожий дрон влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. Поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть готувати масований удар по Україні. Відповідні розпорядження для ППО вже є, - Зеленський

Інші наслідки атаки

Також унаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено будинки та порт

Автор: 

обстріл (34761) Одеська область (4152) Одеський район (672)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 