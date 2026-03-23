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Російський дрон влучив у зупинку громадського транспорту на Одещині: двоє поранених
Російські війська вдарили безпілотником по зупинці громадського транспорту в Одеському районі. Є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- Ворожий дрон влучив в автобусну зупинку в Одеському районі. Поранені двоє людей — 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Інші наслідки атаки
Також унаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури. На місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.
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