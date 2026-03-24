Новости
Над столицей зафиксировали вражеские БПЛА, в пригороде Киева работает ПВО, - Кличко

Во время атаки российских беспилотников в пригороде столицы действуют силы противовоздушной обороны.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские БПЛА над Киевом. Сейчас курсом на Выдубичи. В пригороде столицы работают силы ПВО", - написал он.

Мэр призвал киевлян находиться в укрытиях.

Зеленский предупредил о возможных обстрелах

В вечернем обращении президент Зеленский подтвердил, что разведка получила данные о возможных массированных ударах в ночь на 24 марта.

"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите себя и Украину", - обратился глава государства в видеообращении.

зізнаюсь.
все проспав.
то, ракети, балістика були? бо, зе!гніда ввечері залякував.
24.03.2026 06:51 Ответить
Спочатку зняв з фронта дронщиків на захист заток Міндіча, а потім потужно залякував.
24.03.2026 07:15 Ответить
 
 