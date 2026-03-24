Над столицей зафиксировали вражеские БПЛА, в пригороде Киева работает ПВО, - Кличко
Во время атаки российских беспилотников в пригороде столицы действуют силы противовоздушной обороны.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские БПЛА над Киевом. Сейчас курсом на Выдубичи. В пригороде столицы работают силы ПВО", - написал он.
Мэр призвал киевлян находиться в укрытиях.
Зеленский предупредил о возможных обстрелах
В вечернем обращении президент Зеленский подтвердил, что разведка получила данные о возможных массированных ударах в ночь на 24 марта.
"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите себя и Украину", - обратился глава государства в видеообращении.
- Вечером понедельника, 23 марта, Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
все проспав.
то, ракети, балістика були? бо, зе!гніда ввечері залякував.