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Новини Атака БПЛА на Київ
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Над столицею зафіксували ворожі БпЛА, у предмісті Києва працює ППО, - Кличко

Атака Шахедів на Київ

Під час атаки російських безпілотників у передмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі БпЛА над Києвом. Наразі курсом на Видубичі. У передмісті столиці працюють сили ППО", - написав він.

Мер закликав киян перебувати в укриттях.

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Зеленський попередив про можливі обстріли

У вечірньому зверненні президент Зеленський підтвердив, що розвідка отримала дані про можливі масовані удари у ніч на 24 березня.

"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть себе та Україну", — звернувся глава держави у відеозверненні.

Також читайте: "Укрзалізниця" відповіла на чутки про можливий удар по головному вокзалу Києва

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безпілотник БпЛА (6047) Київ (20971) атака (1721) Шахед (2301)
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