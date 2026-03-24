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Над столицею зафіксували ворожі БпЛА, у предмісті Києва працює ППО, - Кличко
Під час атаки російських безпілотників у передмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі БпЛА над Києвом. Наразі курсом на Видубичі. У передмісті столиці працюють сили ППО", - написав він.
Мер закликав киян перебувати в укриттях.
Зеленський попередив про можливі обстріли
У вечірньому зверненні президент Зеленський підтвердив, що розвідка отримала дані про можливі масовані удари у ніч на 24 березня.
"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть себе та Україну", — звернувся глава держави у відеозверненні.
- Увечері понеділка, 23 березня, Росія продовжує обстрілювати територію України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
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