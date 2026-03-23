"Укрзалізниця" відповіла на чутки про можливий удар по головному вокзалу Києва
У мережі поширюються чутки про можливу підготовку російських окупантів до удару по головному залізничному вокзалу Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві "Укрзалізниці".
У відомстві нагадали, що вокзал залишається ключовою ціллю ворога вже 1489-й день війни.
"Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", — зазначили у компанії.
- Чутки про нові удари з’явилися на тлі повідомлень моніторингових ресурсів про перебазування стратегічної авіації Росії. Це може свідчити про підготовку нового обстрілу по Києву та інших містах України.
Зеленський попередив про можливі обстріли
У вечірньому зверненні президент Зеленський підтвердив, що розвідка отримала дані про можливі масовані удари у ніч на 24 березня.
"Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть себе та Україну", — звернувся глава держави у відеозверненні.
Дії влади та безпека громадян
Влада наголошує на необхідності дотримуватися сигналів повітряної тривоги та обмежень у руху у разі загрози. Розроблено плани для захисту критичної інфраструктури та евакуації населення, якщо це буде потрібно.
Українські служби продовжують моніторинг ситуації та готові до негайного реагування на загрозу. Безпека громадян залишається пріоритетом держави.
- Увечері понеділка, 23 березня, Росія продовжує обстрілювати територію України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
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ЗМІ повідомляли, що вони вже там успішно збивають шахеди, забеспечуючи безпеку арабських шейхів та їх підданих, а деякі злі язики додають - також забезпечують недоторканість коштовної нерухомості ЛІДОРА а Еміратах та Катарі .