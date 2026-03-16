Ігнат про ранкову атаку дронів на Київ та область: Дрони мають канали зв’язку, ворог може ними керувати

Під час нетипової атаки 16 березня російські війська спрямували на Київщину понад 30 дронів різних типів. Серед них були як ударні, так і розвідувальні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Із не дуже хороших новин те, що ті дрони дійсно мають канали зв'язку, ворог може ними керувати. Там і розвідувальні були, але в основному ударні", - пояснив він.

Щодо хороших новин, то як повідомив Ігнат, майже всі ворожі БпЛА були збиті.

"Ми бачили в центрі столиці уламки, будуть ідентифікувати, що це були за дрони, яким чином противник їх модернізує", - додав Ігнат.

Що передувало?

Зранку 16 березня росіяни атакували БпЛА Київ та область. Уламки збитого російського безпілотника впали біля Монумента Незалежності.

За даними видання Defense Express, російські окупанти вперше застосували для удару по Києву новий тип ударного дрона. Зокрема, той що впав у центрі столиці - "Ланцет" зі штучним інтелектом.

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