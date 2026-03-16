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Новини Обстріли Києва
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Ігнат про ранкову атаку дронів на Київ та область: Дрони мають канали зв’язку, ворог може ними керувати

Уламки російського БпЛА впали на Майдані Незалежності

Під час нетипової атаки 16 березня російські війська спрямували на Київщину понад 30 дронів різних типів. Серед них були як ударні, так і розвідувальні дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Із не дуже хороших новин те, що ті дрони дійсно мають канали зв'язку, ворог може ними керувати. Там і розвідувальні були, але в основному ударні", - пояснив він.

Щодо хороших новин, то як повідомив Ігнат, майже всі ворожі БпЛА були збиті.

"Ми бачили в центрі столиці уламки, будуть ідентифікувати, що це були за дрони, яким чином противник їх модернізує", - додав Ігнат.

Що передувало?

Зранку 16 березня росіяни атакували БпЛА Київ та область. Уламки збитого російського безпілотника впали біля Монумента Незалежності.

За даними видання Defense Express, російські окупанти вперше застосували для удару по Києву новий тип ударного дрона. Зокрема, той що впав у центрі столиці -  "Ланцет"  зі штучним інтелектом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну 211 дронами: ППО знищила 194 БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (6014) дрони (8499) Повітряні сили (3491) Повітряні атаки на Київ (1023)
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Топ коментарі
+14
Парашні фірми-прокладки в ОАЕ, СаудАравії тощо закуповують двигуни, електрогнику тощо типу для своїх сельгосп потреб, але потім все це іде на болота для ціх дронів яки луплять по нас. То чому Україна повинна відправляти до країн затоки наших фахівців як шо ці країне не бажають прикрити цю лавочку яка забезпечує парашників комплектуючими?
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16.03.2026 12:47 Відповісти
+10
Так бубочка ж сам без мила в жопу лізе
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16.03.2026 12:49 Відповісти
+10
можна зробити простіше - вимикати мобільний інтернет на час тривоги.

за виключенням додатку про тривогу та стан повітряної атаки, як от "Миколаївський ваньок"
в Ізраілі є такі додатки, які працюють навіть при вимкненому телефоні
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16.03.2026 12:55 Відповісти

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