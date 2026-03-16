Игнат об утренней атаке дронов на Киев и область: у дронов есть каналы связи, враг может ими управлять

Во время необычной атаки 16 марта российские войска направили на Киевскую область более 30 дронов различных типов. Среди них были как ударные, так и разведывательные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телевидения сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Из не очень хороших новостей то, что эти дроны действительно имеют каналы связи, враг может ими управлять. Там были и разведывательные, но в основном ударные", — пояснил он.

Что касается хороших новостей, то, как сообщил Игнат, почти все вражеские БПЛА были сбиты.

"Мы видели в центре столицы обломки, будут идентифицировать, что это были за дроны, каким образом противник их модернизирует", — добавил Игнат.

Что предшествовало?

Утром 16 марта россияне атаковали БПЛА Киев и область. Обломки сбитого российского беспилотника упали возле Монумента Независимости.

По данным издания Defense Express, российские оккупанты впервые применили для удара по Киеву новый тип ударного дрона. В частности, тот, что упал в центре столицы, — "Ланцет" с искусственным интеллектом.

