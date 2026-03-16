Игнат об утренней атаке дронов на Киев и область: у дронов есть каналы связи, враг может ими управлять

Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости

Во время необычной атаки 16 марта российские войска направили на Киевскую область более 30 дронов различных типов. Среди них были как ударные, так и разведывательные дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телевидения сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Из не очень хороших новостей то, что эти дроны действительно имеют каналы связи, враг может ими управлять. Там были и разведывательные, но в основном ударные", — пояснил он.

Что касается хороших новостей, то, как сообщил Игнат, почти все вражеские БПЛА были сбиты.

"Мы видели в центре столицы обломки, будут идентифицировать, что это были за дроны, каким образом противник их модернизирует", — добавил Игнат.

Что предшествовало?

Утром 16 марта россияне атаковали БПЛА Киев и область. Обломки сбитого российского беспилотника упали возле Монумента Независимости.

По данным издания Defense Express, российские оккупанты впервые применили для удара по Киеву новый тип ударного дрона. В частности, тот, что упал в центре столицы, — "Ланцет" с искусственным интеллектом.

Топ комментарии
Парашні фірми-прокладки в ОАЕ, СаудАравії тощо закуповують двигуни, електрогнику тощо типу для своїх сельгосп потреб, але потім все це іде на болота для ціх дронів яки луплять по нас. То чому Україна повинна відправляти до країн затоки наших фахівців як шо ці країне не бажають прикрити цю лавочку яка забезпечує парашників комплектуючими?
16.03.2026 12:47 Ответить
Давайте протягом тижня підтвердимо свої сім-карти, але ні, потрібно повекабелюватися на рахунок свободи слова.
16.03.2026 12:44 Ответить
Так бубочка ж сам без мила в жопу лізе
16.03.2026 12:49 Ответить
...и с украинскими симками.
16.03.2026 12:43 Ответить
На жаль, в Україні придбати сім картку можна без документа.
16.03.2026 12:47 Ответить
і нажаль, і на щастя

сімка за документами - крок до поліцейської держави.
а вона нам треба ?

.
16.03.2026 13:04 Ответить
Так в країнах ЄС куди ми прагнемо без паЧпорта хер ти зареєструєш сімку. Значить ЄС це поліцейські держави?
16.03.2026 13:07 Ответить
ми - в ЗЄс, авторитаризмі, вагітному диктатурою

.
16.03.2026 13:33 Ответить
Давайте протягом тижня підтвердимо свої сім-карти, але ні, потрібно повекабелюватися на рахунок свободи слова.
показать весь комментарий
16.03.2026 12:44 Ответить
можна зробити простіше - вимикати мобільний інтернет на час тривоги.

за виключенням додатку про тривогу та стан повітряної атаки, як от "Миколаївський ваньок"
в Ізраілі є такі додатки, які працюють навіть при вимкненому телефоні
16.03.2026 12:55 Ответить
Дуже багато !холостих" тривог.
16.03.2026 13:17 Ответить
так треба вже скасовувати холості кинджальні тривоги посеред дня.

відключення мають бути за потреби і регіонально

.
16.03.2026 13:36 Ответить
Парашні фірми-прокладки в ОАЕ, СаудАравії тощо закуповують двигуни, електрогнику тощо типу для своїх сельгосп потреб, але потім все це іде на болота для ціх дронів яки луплять по нас. То чому Україна повинна відправляти до країн затоки наших фахівців як шо ці країне не бажають прикрити цю лавочку яка забезпечує парашників комплектуючими?
показать весь комментарий
16.03.2026 12:47 Ответить
Так бубочка ж сам без мила в жопу лізе
показать весь комментарий
16.03.2026 12:49 Ответить
перемога Ірану, союзника рашки, і дешева нафта вигідна Україні

війна в Затоці це й наша війна !

.
16.03.2026 12:57 Ответить
Так так, але ж вони ще 3 тижня тому так не вважали. Як і Ізраїль.
16.03.2026 13:23 Ответить
ми, хвалити Богу, з 2022-гого не зважаємо хто як вважає

в Українм свій інтерес - вижити

.
16.03.2026 13:38 Ответить
Це так. Докі їх смажений кочет не дзьобнув у дупу вони так вважали.
16.03.2026 13:43 Ответить
Відключити автоматичну переєстрацію сімок при перетині кордону з рашкою та й усе
16.03.2026 12:55 Ответить
дуже легко !

втрата геолокації клієнта мережі протягом кількох діб тягне за собою анулювання сімки

.
16.03.2026 13:01 Ответить
❗️Вперше для удару по Києву рф застосувала новий дрон, який несе величезну небезпеку - сьогодні біля Монументу Незалежності впав «Ланцет» зі штучним інтелектом

Як вказують Defense Express, могли запустити його з території Білорусі. Офіційна дальність польоту "Ланцета" становить ~50 км, а рекорд зафіксовано - 136 км.

Відстань від рф до Києва - більше 200 км, тим часом від Білорусі ~90 км.
16.03.2026 12:58 Ответить
белоруся теж рф ,вони вже давно фидери
16.03.2026 13:00 Ответить
⚡️Ніякі «Ланцети» не можуть долетіти до Києва, вони не мають такого ресурсу акумуляторів та можливостей радіоуправління: радник Міністра оборони «Флеш» припускає, що уламки були скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної операції ворога
16.03.2026 13:11 Ответить
готують до вимкнення мобільноого звязку та інтернету
16.03.2026 13:01 Ответить
зв'язок ту т не при чому ,кацапи юзають LTE
16.03.2026 13:05 Ответить
оце ти пукнув. перед тім як щось пердіти публічно , вивчи суть питання . щоб не бути кловуном .Коригування курсу та наведення: Дрони (наприклад, нові модифікації типу «Герань» або «Блискавка») оснащуються камерами та LTE-модемами з українськими SIM-картками. Це дозволяє оператору бачити зображення в реальному часі та коригувати політ за принципом FPV (First Person View) для точного
16.03.2026 13:11 Ответить
тільки мобільного інтернету на час тривоги.

чом би й ні ?
вам в інтернеті сидіти чи живим залишитись ?
обирайте самі
16.03.2026 13:06 Ответить
на час повітряної тривоги знизить швидкість
16.03.2026 13:07 Ответить
 
 