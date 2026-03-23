"Укрзализныця" ответила на слухи о возможном ударе по главному вокзалу Киева
В сети распространяются слухи о возможной подготовке российских оккупантов к удару по главному железнодорожному вокзалу Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Укрзализныци".
В ведомстве напомнили, что вокзал остается ключевой целью врага уже 1489-й день войны.
"Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение", — отметили в компании.
- Слухи о новых ударах появились на фоне сообщений мониторинговых ресурсов о перебазировке стратегической авиации России. Это может свидетельствовать о подготовке нового обстрела Киева и других городов Украины.
Зеленский предупредил о возможных обстрелах
В вечернем обращении президент Зеленский подтвердил, что разведка получила данные о возможных массированных ударах в ночь на 24 марта.
"Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите себя и Украину", — обратился глава государства в видеообращении.
Действия властей и безопасность граждан
Власти подчеркивают необходимость соблюдать сигналы воздушной тревоги и ограничения в движении в случае угрозы. Разработаны планы по защите критической инфраструктуры и эвакуации населения, если это понадобится.
Украинские службы продолжают мониторинг ситуации и готовы к немедленному реагированию на угрозу. Безопасность граждан остается приоритетом государства.
- Вечером понедельника, 23 марта, Россия продолжает обстреливать территорию Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
