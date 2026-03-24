Враг нанес удар дроном по электричке в Харьковской области: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО
В Харьковской области вражеский дрон поразил электропоезд: один человек погиб, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Детали
По данным следствия, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд, следовавший по маршруту Слатыне – Харьков. По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.
Погиб пассажир
На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую стрессовую реакцию.
В настоящее время на месте происшествия работают все службы.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Воно шось постановило? Які дії иам? Чи просто побалакали і випили кави на щедру суму ??