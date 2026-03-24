Враг нанес удар дроном по электричке в Харьковской области: погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

В Харьковской области вражеский дрон поразил электропоезд: один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд, следовавший по маршруту Слатыне – Харьков. По предварительной информации, для удара российская армия использовала FPV-дрон, который попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

Погиб пассажир

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

В настоящее время на месте происшествия работают все службы.

удар по электричке в Харьковской области
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

24.03.2026 08:27 Ответить
10 км від фронту?? там людей потрібно евакуйовувати і переселяти, а УЗ електричку туди відправляє... причому в інших містах УЗ повідміняла практично всі електрички - ні доріг, ні автобусів, ні електричок
24.03.2026 08:57 Ответить
Наче ось було якесь збіговисько Огранізаціі Обєспокрєних Наших ( оон). Потаналогічному привіду - ракетний/дроновий террор проти України.
Воно шось постановило? Які дії иам? Чи просто побалакали і випили кави на щедру суму ??
24.03.2026 09:18 Ответить
 
 