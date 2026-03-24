Ворог ударив дроном по електричці на Харківщині: загинула людина, є постраждалі. ФОТО

На Харківщині ворожий дрон поцілив у електропотяг: загинула людина, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі

За даними слідства, 24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине - Харків. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

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Загинув пасажир

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці події працюють усі служби.







За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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