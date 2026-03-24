Дочь Дубневича и ее муж переехали в Аргентину, уже получили там гражданство, - СМИ
Дочь и зять Ярослава Дубневича, которого обвиняют в организации хищения природного газа на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли, переехали в Аргентину и получили там гражданство.
Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Дубневич окончательно выехал из Украины в октябре 2023 года. Неизвестно, когда и как он пересек границу, поскольку его выезд не фиксировали ни в одном из пунктов пропуска.
"После исчезновения из Украины единственный след Дубневич оставил 8 октября 2023 года, когда показал свой паспорт при пересечении румыно-венгерской границы. После этого он еще несколько раз воспользовался приложением "Дія" с IP-адресов в Нидерландах, Румынии, Польше и Испании", - отмечается в материале.
По данным САП, Интерпол опубликовал "красное оповещение" на Дубневича 3 мая 2024 года, но уже 23 августа удалил его.
Чемодан с наличными
Полномасштабное вторжение РФ дочь Дубневича Роксолана Пиртко встретила за пределами Украины. Однако 5 марта она вернулась через венгерскую границу и уже через три часа вывезла 2,33 млн евро наличными, пишут журналисты.
Вывезенные наличные Пиртко положила на счет в словацком Tatra Bank, объяснив, что получила их от своей предпринимательской деятельности. В то же время в НАБУ считают, что они могут иметь преступное происхождение или являются результатом легализации средств, которыми ранее незаконно завладел ее отец.
В таможенной декларации при пересечении границы она собственноручно написала, что 2,33 млн евро получены от продажи недвижимости в Украине и предназначены для покупки недвижимости в Словакии. А уже во время допроса в словацкой полиции объясняла, что это дивиденды от ее бизнеса в Украине.
В декабре 2022 года судья Высшего антикоррупционного суда наложил арест на ее счет в Tatra Bank.
В 2023 году Роксолана с мужем Михаилом инвестировали не менее 240 тыс. евро в словацкий бизнес и приобрели дом в Братиславе за 600 тыс. евро. Однако в марте словацкий суд также наложил арест на этот дом.
Помощь друзей
При покупке дома в Братиславе Пиртки указали дом на окраине села Вышний Казимир на востоке Словакии, который принадлежит Станиславу Обицкому - почетному консулу Украины в соседнем городке Вранов-над-Теплой.
В то же время Роксолана неоднократно указывала его как место своей регистрации в украинском бизнес-реестре.
Журналисты рассказали, что экс-генеральный директор "Укрзализныци" Михаил Костюк, благодаря которому родственники Дубневичей заложили основы своего состояния, является совладельцем патента на рельсовое крепление, которое компания братьев Дубневичей в свое время продавала "Укрзализныце" на сотни миллионов гривен
До 2018 года Обицкий владел словацкой компанией MOGRA s.r.o., которая затем перешла к Михаилу Костюку и его сыну. Однако Обицкий еще много лет продолжал работать руководителем компании, которая уже принадлежала Костюкам.
Эмираты
Еще в ноябре 2022 года Роксолана Пиртко заплатила 1,2 млн евро за квартиру с тремя спальнями в одном из небоскребов в центре Дубая (ОАЭ). Она также зарегистрировала там компанию по предоставлению маркетинговых услуг.
Впоследствии квартиру в башне "Forte Tower 2" сдали в долгосрочную аренду за 265 тыс. дирхамов (2,62 млн грн) в год.
Южная Америка
В 2023 году Роксолана и Михаил Пиртки выбрали Буэнос-Айрес.
Для этого, говорят авторы материала, была причина.
"Ребенок, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство, и уже в 2024 году Роксолана Пиртко родила там ребенка, а затем подала документы на получение гражданства. В заявлении на гражданство Роксолана Пиртко позиционирует себя как самозанятую юристку и маркетолога с доходом около 2 млн песо в месяц
Для получения гражданства необходимо принести присягу на верность Аргентине. Эта процедура является завершающим этапом натурализации, который проходит в федеральном суде. В октябре 2025 года Роксолана Пиртко обращалась в суд с просьбой разрешить принесение присяги "как можно скорее в течение текущего года". Причиной она назвала эскалацию военных действий в Украине и необходимость организовать переезд в Аргентину своей матери Наталье Дубневич. Суд пошел ей навстречу, и 20 ноября 2025 года Роксолана Пиртко принесла присягу, став полноправной гражданкой Аргентины", - отмечает издание.
Михаил Пиртко принес присягу и получил гражданство Аргентины 21 ноября 2024 года. В документах на гражданство он указал, что является юристом и консультантом с доходом около 2,8 млн песо в месяц.
В качестве места проживания Пиртки указали квартиру в Пуэрто-Мадеро, одном из самых престижных и дорогих районов Буэнос-Айреса. В то же время изданию не удалось подтвердить, что эта квартира им принадлежит.
СМИ предполагают, что в Аргентину может переехать и бывшая жена Дубневича, мама Роксоланы - Наталия Дубневич.
В 2020 году она развелась с мужем. В январе 2026 года Наталия Дубневич добилась отмены ареста на свою долю совместного имущества.
"Похоже, присмотрели себе Буэнос-Айрес и тесть с тещей Дубневича - Светлана и Сергей Пиртки. По данным Nosis, люди с такими же именами и датами рождения получили там налоговые номера и зарегистрировались как самозанятые лица. Указанный в аргентинских реестрах адрес Пиртки-старших – это всего 30 минут пешком от апартаментов, где зарегистрированы их сын и невестка", – пишут журналисты.
Роль дочери Дубневича
Основной доход Роколаны Пиртко всегда приносили компании, которые работали или до сих пор работают в Украине, отмечают авторы.
Она позиционирует себя как специалист по аналитике рынка недвижимости и юрист, а местом работы до сих пор указывает львовские ТРЦ "Спартак" и ТЦ "Роксолана".
"Проблема в том, что этот бизнес создан на деньги, полученные преступным путем - по крайней мере, такого мнения придерживается украинская прокуратура. Роксолана Пиртко не ответила на просьбу NGL.media о комментарии к этой статье", — пишет издание.
По данным следствия, украинские компании, подконтрольные Ярославу Дубневичу и его семье, получили от кипрских офшоров займы и кредиты на сумму более 22 млн евро и 9 млн долларов.
Пытаются отмыть репутацию
По данным NGL, Пиртки хотят улучшить свой имидж. Для этого они могли воспользоваться услугами одного из многих агентств по очистке репутации в интернете.
Так, в течение нескольких последних месяцев в украинском сегменте интернета появились десятки положительных упоминаний о Роксолане – от размышлений о роли солнечной генерации или развитии ТРЦ на Ближнем Востоке до передачи двух обогревателей ВСУ и поддержки украинской молодежи.
"Ряд сайтов также опубликовал биографию Роксоланы Пиртко без единого упоминания о ее отце, зато можно узнать, что она уже 11 лет занимается йогой. Не отстает от жены и Михаил Пиртко, которого позиционируют как эксперта по энергетике и международному инвестиционному праву.
Такие публикации стоимостью примерно 25-30 тыс. грн за штуку предназначены для того, чтобы вытеснять с первых страниц интернет-поисковиков негативные упоминания, предлагая вместо них положительные", - отметили авторы.
Также Пиртки требуют удалить негативные упоминания за деньги или под угрозой судебного преследования
Дело Дубневича
- Народный депутат Ярослав Дубневич является фигурантом двух уголовных расследований, однако скрывается от украинского правосудия. Еще в феврале 2022 года прокуратура передала в суд обвинительный акт о завладении им более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця". В октябре 2023 года Ярославу Дубневичу также предъявили подозрение в хищении газа на 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.
- Однако за два дня до объявления подозрения в хищении газа Дубневич сбежал из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він же там якісь рехворми робить. І приймає людей з грошима, як Трамп. Краденими, звісно.
Так вот для чого нам погранци на західному кордоні круто захищають Україну!
Так всетаки за нами слідкують
Висновок - людей не пускають по вигаданим мотивам, але еліту даже не фіксують.... + дія записує усі заходи з ІР-адрес, можливо, даже таємно передає і геолокацію.
Об'єкт стрьомний, придбаний Дубневичем незрозуміло як. Тож, потенційні покупці можуть позбутись і своєї покупки і грошей, а натомість придбати гімор на всю голову.