Дочь Дубневича и ее муж переехали в Аргентину, уже получили там гражданство, - СМИ

Дочь и зять Ярослава Дубневича, которого обвиняют в организации хищения природного газа на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли, переехали в Аргентину и получили там гражданство.

Об этом говорится в материале NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дубневич окончательно выехал из Украины в октябре 2023 года. Неизвестно, когда и как он пересек границу, поскольку его выезд не фиксировали ни в одном из пунктов пропуска.

"После исчезновения из Украины единственный след Дубневич оставил 8 октября 2023 года, когда показал свой паспорт при пересечении румыно-венгерской границы. После этого он еще несколько раз воспользовался приложением "Дія" с IP-адресов в Нидерландах, Румынии, Польше и Испании", - отмечается в материале.

По данным САП, Интерпол опубликовал "красное оповещение" на Дубневича 3 мая 2024 года, но уже 23 августа удалил его.

Чемодан с наличными

Полномасштабное вторжение РФ дочь Дубневича Роксолана Пиртко встретила за пределами Украины. Однако 5 марта она вернулась через венгерскую границу и уже через три часа вывезла 2,33 млн евро наличными, пишут журналисты.

Вывезенные наличные Пиртко положила на счет в словацком Tatra Bank, объяснив, что получила их от своей предпринимательской деятельности. В то же время в НАБУ считают, что они могут иметь преступное происхождение или являются результатом легализации средств, которыми ранее незаконно завладел ее отец.

В таможенной декларации при пересечении границы она собственноручно написала, что 2,33 млн евро получены от продажи недвижимости в Украине и предназначены для покупки недвижимости в Словакии. А уже во время допроса в словацкой полиции объясняла, что это дивиденды от ее бизнеса в Украине.

В декабре 2022 года судья Высшего антикоррупционного суда наложил арест на ее счет в Tatra Bank.

В 2023 году Роксолана с мужем Михаилом инвестировали не менее 240 тыс. евро в словацкий бизнес и приобрели дом в Братиславе за 600 тыс. евро. Однако в марте словацкий суд также наложил арест на этот дом.

Помощь друзей

При покупке дома в Братиславе Пиртки указали дом на окраине села Вышний Казимир на востоке Словакии, который принадлежит Станиславу Обицкому - почетному консулу Украины в соседнем городке Вранов-над-Теплой.

В то же время Роксолана неоднократно указывала его как место своей регистрации в украинском бизнес-реестре.

Журналисты рассказали, что экс-генеральный директор "Укрзализныци" Михаил Костюк, благодаря которому родственники Дубневичей заложили основы своего состояния, является совладельцем патента на рельсовое крепление, которое компания братьев Дубневичей в свое время продавала "Укрзализныце" на сотни миллионов гривен

До 2018 года Обицкий владел словацкой компанией MOGRA s.r.o., которая затем перешла к Михаилу Костюку и его сыну. Однако Обицкий еще много лет продолжал работать руководителем компании, которая уже принадлежала Костюкам.

Эмираты

Еще в ноябре 2022 года Роксолана Пиртко заплатила 1,2 млн евро за квартиру с тремя спальнями в одном из небоскребов в центре Дубая (ОАЭ). Она также зарегистрировала там компанию по предоставлению маркетинговых услуг.

Впоследствии квартиру в башне "Forte Tower 2" сдали в долгосрочную аренду за 265 тыс. дирхамов (2,62 млн грн) в год.

Южная Америка

В 2023 году Роксолана и Михаил Пиртки выбрали Буэнос-Айрес.

Для этого, говорят авторы материала, была причина.

"Ребенок, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство, и уже в 2024 году Роксолана Пиртко родила там ребенка, а затем подала документы на получение гражданства. В заявлении на гражданство Роксолана Пиртко позиционирует себя как самозанятую юристку и маркетолога с доходом около 2 млн песо в месяц

Для получения гражданства необходимо принести присягу на верность Аргентине. Эта процедура является завершающим этапом натурализации, который проходит в федеральном суде. В октябре 2025 года Роксолана Пиртко обращалась в суд с просьбой разрешить принесение присяги "как можно скорее в течение текущего года". Причиной она назвала эскалацию военных действий в Украине и необходимость организовать переезд в Аргентину своей матери Наталье Дубневич. Суд пошел ей навстречу, и 20 ноября 2025 года Роксолана Пиртко принесла присягу, став полноправной гражданкой Аргентины", - отмечает издание.

Михаил Пиртко принес присягу и получил гражданство Аргентины 21 ноября 2024 года. В документах на гражданство он указал, что является юристом и консультантом с доходом около 2,8 млн песо в месяц.

В качестве места проживания Пиртки указали квартиру в Пуэрто-Мадеро, одном из самых престижных и дорогих районов Буэнос-Айреса. В то же время изданию не удалось подтвердить, что эта квартира им принадлежит.

СМИ предполагают, что в Аргентину может переехать и бывшая жена Дубневича, мама Роксоланы - Наталия Дубневич.

В 2020 году она развелась с мужем. В январе 2026 года Наталия Дубневич добилась отмены ареста на свою долю совместного имущества.

"Похоже, присмотрели себе Буэнос-Айрес и тесть с тещей Дубневича - Светлана и Сергей Пиртки. По данным Nosis, люди с такими же именами и датами рождения получили там налоговые номера и зарегистрировались как самозанятые лица. Указанный в аргентинских реестрах адрес Пиртки-старших – это всего 30 минут пешком от апартаментов, где зарегистрированы их сын и невестка", – пишут журналисты.

Роль дочери Дубневича

Основной доход Роколаны Пиртко всегда приносили компании, которые работали или до сих пор работают в Украине, отмечают авторы.

Она позиционирует себя как специалист по аналитике рынка недвижимости и юрист, а местом работы до сих пор указывает львовские ТРЦ "Спартак" и ТЦ "Роксолана".

"Проблема в том, что этот бизнес создан на деньги, полученные преступным путем - по крайней мере, такого мнения придерживается украинская прокуратура. Роксолана Пиртко не ответила на просьбу NGL.media о комментарии к этой статье", — пишет издание.

По данным следствия, украинские компании, подконтрольные Ярославу Дубневичу и его семье, получили от кипрских офшоров займы и кредиты на сумму более 22 млн евро и 9 млн долларов.

Пытаются отмыть репутацию

По данным NGL, Пиртки хотят улучшить свой имидж. Для этого они могли воспользоваться услугами одного из многих агентств по очистке репутации в интернете.

Так, в течение нескольких последних месяцев в украинском сегменте интернета появились десятки положительных упоминаний о Роксолане – от размышлений о роли солнечной генерации или развитии ТРЦ на Ближнем Востоке до передачи двух обогревателей ВСУ и поддержки украинской молодежи.

"Ряд сайтов также опубликовал биографию Роксоланы Пиртко без единого упоминания о ее отце, зато можно узнать, что она уже 11 лет занимается йогой. Не отстает от жены и Михаил Пиртко, которого позиционируют как эксперта по энергетике и международному инвестиционному праву.

Такие публикации стоимостью примерно 25-30 тыс. грн за штуку предназначены для того, чтобы вытеснять с первых страниц интернет-поисковиков негативные упоминания, предлагая вместо них положительные", - отметили авторы.

Также Пиртки требуют удалить негативные упоминания за деньги или под угрозой судебного преследования

Дело Дубневича

Народный депутат Ярослав Дубневич является фигурантом двух уголовных расследований, однако скрывается от украинского правосудия. Еще в феврале 2022 года прокуратура передала в суд обвинительный акт о завладении им более 93 млн грн ПАО "Укрзализныця". В октябре 2023 года Ярославу Дубневичу также предъявили подозрение в хищении газа на 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Однако за два дня до объявления подозрения в хищении газа Дубневич сбежал из Украины.

