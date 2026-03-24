Донька Дубневича та її чоловік перебралися до Аргентини, вже отримали там громадянство, - ЗМІ

Донька та зять Ярослава Дубневича, якого обвинувачують в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку, перебралися до Аргентини та отримали там громадянство.

Про це йдеться в матеріалі NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дубневич остаточно виїхав з України у жовтні 2023 року. Невідомо, коли і як він перетнув кордон, оскільки його виїзд не фіксували в жодному з пунтків пропуску.

"Після зникнення з України єдиний слід Дубневич залишив 8 жовтня 2023 року, коли показав свій паспорт під час перетину румуно-угорського кордону. Після того він ще кілька разів скористався застосунком "Дія" з IP-адрес у Нідерландах, Румунії, Польщі та Іспанії", - зазначається в матеріалі.

За даними САП, Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" на Дубневича 3 травня 2024 року, але уже 23 серпня видалив його.

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Валіза з готівкою

Повномасштабне вторгнення РФ донька Дубневича Роксолана Пиртко зустріла за межами України. Проте 5 березня повернулася через угорський кордон і вже за три години вивезла 2,33 млн євро готівкою, пишуть журналісти.

Вивезену готівку Пиртко поклала на рахунок у словацькому Tatra Bank, пояснивши, що отримала їх від своєї підприємницької діяльності. Водночас у НАБУ вважають, що вони можуть мати злочинне походження або є наслідком легалізації коштів, якими раніше незаконно заволодів її батько.

У митній декларації під час перетину кордону вона власноруч писала, що 2,33 млн євро отримані від продажу нерухомості в Україні і призначені для купівлі нерухомості у Словаччині. А вже під час допиту у словацькій поліції пояснювала, що це дивіденди від її бізнесу в Україні.

У грудні 2022 року суддя Вищого антикорупційного суду наклав арешт на її рахунок у Tatra Bank.

У 2023 році Роксолана із чоловіком Михайлом інвестували принаймні 240 тис. євро у словацький бізнес і придбали будинок у Братиславі за 600 тис. євро. Проте у березні словацький суд також наклав арешт на цей будинок.

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Допомога друзів

Під час придбання будинку в Братиславі Пиртки вказували будинок на околиці села Вишній Казимир на сході Словаччини, який належить Станіславу Обіцькому - почесному консулу України у сусідньому містечку Вранов-над-Теплою.

Водночас Роксолана неодноразово вказувала як місце своєї реєстрації в українському бізнес-реєстрі.

Журналісти розповіли, що ексгендиректор "Укрзалізниці" Михайло Костюк, завдяки якому родичі Дубневичів заклали основи свого статку, є співвласником патенту колійного кріплення, яке компанія братів Дубневичів свого часу продавала "Укрзалізниці" на сотні мільйонів гривень.

До 2018 року Обіцький володів словацькою компанією MOGRA s.r.o., яка потім перейшла до Михайла Костюка та його сина. Проте Обіцький ще багато років і продовжував працювати керівником компанії, що уже належала Костюкам.

Емірати

Ще в листопаді 2022 року Роксолана Пиртко заплатила 1,2 млн євро за квартиру з трьома спальнями в одному з хмарочосів у центрі Дубая (ОАЕ). Вона також зареєструвала там компанію з надання маркетингових послуг.

Згодом квартиру у вежі "Forte Tower 2" здали у довгострокову оренду за 265 тис. дирхамів (2,62 млн грн) на рік.

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Південна Америка

У 2023 Роксолана та Михайло Пиртки обрали Буенос-Айрес.

Для цього, кажуть автори матеріалу, була причина.

"Народжена в Аргентині дитина автоматично отримує громадянство, і вже у 2024 році Роксолана Пиртко народила там дитину, а потім подала документи на отримання громадянства. У запиті на громадянство Роксолана Пиртко позиціонує себе як самозайняту юристку та маркетологиню з доходом близько 2 млн песо щомісяця.

Для отримання громадянства треба скласти присягу на вірність Аргентині. Ця процедура є завершальним етапом натуралізації, який проходить у федеральному суді. У жовтні 2025 року Роксолана Пиртко зверталась до суду з проханням дозволити складання присяги "якомога швидше протягом поточного року". Причиною назвала ескалацію воєнних дій в Україні та необхідність організувати переїзд до Аргентини своє матері Наталії Дубневич. Суд пішов їй назустріч і 20 листопада 2025 року Роксолана Пиртко склала присягу, ставши повноцінною громадянкою Аргентини", - зазначає видання.

Михайло Пиртко склав присягу та отримав громадянство Аргентини 21 листопада 2024 року. У документах на громадянство він вказував, що є юристом і консультантом з доходом близько 2,8 млн песо на місяць.

Місцем проживання Пиртки вказали квартиру в Пуерто-Мадеро, одному з найбільш престижних і дорогих районів Буенос-Айреса. Водночас виданню не вдалося підтвердити, що ця квартира їм належить.

ЗМІ припускають, що до Аргентини може переїхати і колишня дружина Дубневича, мама Роксолани - Наталія Дубневич.

У 2020 році вона розлучилася із чоловіком. У січні 2026 року Наталія Дубневич домоглася скасування арешту на свою частку спільного майна.

"Схоже, накинули оком на Буенос-Айрес і свати Дубневича – Світлана та Сергій Пиртки. За даними Nosis, люди з такими ж іменами і датами народження отримали там податкові номери і зареєструвались як самозайняті особи. Вказана в аргентинських реєстрах адреса Пиртків-старших – це лише 30 хв пішки від апартаментів, де зареєстровані їхній син та невістка", - пишуть журналісти.

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Роль доньки Дубневича

Основний дохід Роксолані Пиртко завжди приносили компанії, які працювали чи й досі працюють в Україні, зазначають автори.

Вона позиціонує себе як спеціалістку з аналітики ринку нерухомості та юристку, а місцем роботи досі вказує львівські ТРЦ "Спартак" і ТЦ "Роксолана".

"Проблема у тому, що цей бізнес створений на гроші, отримані злочинним шляхом – принаймні такої думки дотримується українська прокуратура. Роксолана Пиртко не відповіла на прохання NGL.media про коментар до цієї статті", - пише видання.

За даними слідства, українські компанії, підконтрольні Ярославу Дубневичу та його родині, отримали від кіпрських офшорів позик та кредитів на суму понад 22 млн євро та 9 млн доларів.

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Намагаються відмити репутацію

За даними NGL, Пиртки хочуть покращити свій імідж. Для цього вони могли скористатися послугами однієї з багатьох агенцій з очищення репутації в інтернеті.

Так, протягом кількох останніх місяців в українському сегменті інтернету з’явилися десятки позитивних згадок про Роксолану – від розмірковувань про роль сонячної генерації чи розвиток ТРЦ на Близькому Сході до передачі двох обігрівачів в ЗСУ та підтримку української молоді.

"Низка сайтів опублікували також біографію Роксолани Пиртко без жодної згадки про її батька, зате можна дізнатися, що вона уже 11 років займається йогою. Не відстає від дружини і Михайло Пиртко, якого позиціонують як експерта з енергетики та міжнародного інвестиційного права.

Такі публікації вартістю приблизно 25-30 тис. грн за штуку призначені для того, щоб вибивати з перших сторінок інтернет-пошуковиків негативні згадки, пропонуючи натомість позитивні", - зазначили автори.

Також Пиртки вимагають видалити негативні згадки за гроші чи під загрозою юридичного переслідування

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Справа Дубневича

Народний депутат Ярослав Дубневич є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя. Ще у лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ "Укрзалізниця". У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України.

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