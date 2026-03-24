Враг нанес удар по Днепру: повреждено многоэтажное здание (обновлено)
Утром 24 марта войска РФ атаковали Днепр.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы повреждения?
По данным ОГА, поврежден 14-этажный дом.
Информация о пострадавших уточняется.
Более подробной информации на данный момент нет.
Обновленная информация
По данным ОВА, на данный момент информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала.
В многоэтажке возник пожар.
"Атака на город продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил глава области.
Последствия
Впоследствии стало известно, что из-за российского удара в днепровской многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж.
На двух верхних этажах возникли пожары. На месте работают все службы.
