Ворог ударив по Дніпру: 12 поранених, серед них - двоє дітей, пошкоджено багатоповерхівку (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 24 березня війська РФ атакували Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Які є пошкодження?

За даними ОВА, пошкоджено 14-поверховий будинок.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними ОВА, на зараз інформація про загиблих чи поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро не надходила.

У багатоповерхівці виникла пожежа.

"Атака на місто триває. Будьте у безпечних місцях", - додав очільник області.

Наслідки

Згодом стало відомо, що через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх.

На двох верхніх поверхах виникли пожежі. На місці працюють усі служби.

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За оновленою інформацією, троє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро.

Медики надають їм необхідну допомогу.

У Дніпропетровській облраді опублікували фото, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.









За оновленою інформацією, уже семеро поранених через ворожу атаку на Дніпро.

"Четверо з них госпіталізовані. Двоє "важкі", ще двоє - у стані середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.

Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Станом на 12.10, вже восьмеро поранених у Дніпрі. Половина з них - у лікарні.

У місті внаслідок російської атаки пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 2 дитсадки.

Обстеження території триває.

Станом на 12.20, уже 9 поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Дніпро. Серед постраждалих півторарічний хлопчик.

Дитина госпіталізована. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 13.50, до 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро.