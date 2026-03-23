У містах Дніпро та Кривий Ріг завершили опалювальний сезон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у телеграмі.

За його словами, наразі продовжують працювати лише котельні, які забезпечують теплом соціальні об’єкти — школи, дитячі садки та лікарні.

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Коли завершиться опалювальний сезон в області

Ганжа зазначив, що відключення теплопостачання в інших населених пунктах відбуватиметься поступово. Усі міста з централізованим опаленням у Дніпропетровській області планують завершити сезон до кінця тижня.

Він додав, що цьому сприяють погодні умови.

Посадовець також нагадав, що зазвичай рішення про завершення опалювального сезону ухвалюється, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів перевищує +8 градусів. Остаточне рішення приймають органи місцевої влади.

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Опалювальний сезон у Києві

Тим часом опалювальний сезон у Києві завершиться 24 березня. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Рішення було ухвалено із врахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Україна розпочала закачування газу у сховища для наступного опалювального сезону.

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