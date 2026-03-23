Днепр и Кривой Рог завершили отопительный сезон
В городах Днепр и Кривой Рог завершился отопительный сезон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.
По его словам, в настоящее время продолжают работать только котельные, которые обеспечивают теплом социальные объекты — школы, детские сады и больницы.
Когда завершится отопительный сезон в области
Ганжа отметил, что отключение теплоснабжения в других населенных пунктах будет происходить постепенно. Все города с централизованным отоплением в Днепропетровской области планируют завершить сезон до конца недели.
Он добавил, что этому способствуют погодные условия.
Чиновник также напомнил, что обычно решение о завершении отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней превышает +8 градусов. Окончательное решение принимают органы местной власти.
Отопительный сезон в Киеве
Между тем отопительный сезон в Киеве завершится 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Решение было принято с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.
Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы и детские сады – будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей.
- Ранее издание Reuters сообщало, что Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона.
