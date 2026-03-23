Днепр и Кривой Рог завершили отопительный сезон

Отопительный сезон в Днепропетровской области завершен

В городах Днепр и Кривой Рог завершился отопительный сезон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.

По его словам, в настоящее время продолжают работать только котельные, которые обеспечивают теплом социальные объекты — школы, детские сады и больницы.

Когда завершится отопительный сезон в области

Ганжа отметил, что отключение теплоснабжения в других населенных пунктах будет происходить постепенно. Все города с централизованным отоплением в Днепропетровской области планируют завершить сезон до конца недели.

Он добавил, что этому способствуют погодные условия.

Чиновник также напомнил, что обычно решение о завершении отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней превышает +8 градусов. Окончательное решение принимают органы местной власти.

Отопительный сезон в Киеве

Между тем отопительный сезон в Киеве завершится 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. 

Решение было принято с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы и детские сады – будут отключаться по индивидуальным заявкам их руководителей.

  • Ранее издание Reuters сообщало, что Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона.

...Він додав, що цьому сприяють погодні умови... Не забувайте що попереду так звані "Єврейські кучки" і буде ще дубарь...
23.03.2026 20:19 Ответить
Черговий ідіотизм. В час коли не вистачає електрики, місцева влада відключає опалення і люди будуть вмикати електрообігрівачі і тим самим доводити енергосистему до блекауту!
23.03.2026 20:20 Ответить
відкрий новини та подивися ЩО відбувається з цінами на газ у світі!
23.03.2026 21:20 Ответить
Посадовець також нагадав, що зазвичай рішення про завершення опалювального сезону ухвалюється, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів перевищує +8 градусів. Остаточне рішення приймають органи місцевої влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3606731, за це ще нагадувати а хоча б хтось згадав за те що люди були деякий час без опалення у Дніпрі й потрібно було перерахувати платежі за нього.
23.03.2026 20:24 Ответить
 
 