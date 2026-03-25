Король Великобритании Чарльз III посетит США с государственным визитом, - СМИ

Лондон и Вашингтон готовят визит Чарльза III

Король Великобритании Чарльз III планирует совершить государственный визит в США и выступить перед Конгрессом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что выступление состоится во время совместного заседания Конгресса в неделю, начинающуюся 27 апреля. Это станет первым подобным событием с участием представителя британской королевской семьи с 1991 года.

Детали предстоящего визита

По информации источников, визит Чарльза III будет иметь статус государственного. Центральным событием станет его обращение к американским законодателям.

Последний раз британский монарх выступал в Конгрессе более трех десятилетий назад - тогда это была королева Елизавета II.

Контекст отношений между США и Великобританией

Визит состоится на фоне активных контактов между Лондоном и Вашингтоном. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Обсуждения между странами касались, в частности, вопросов безопасности и сотрудничества в военной сфере.

"Это будет первое выступление представителя британской королевской семьи перед Конгрессом со времени обращения королевы Елизаветы II в 1991 году", - отмечают собеседники издания.

Ранее между союзниками возникали разногласия по поводу использования военных баз и участия в международных операциях. В то же время стороны продолжают координировать свои действия в сфере безопасности.

Передасть Трампу планшет подарований Зеленським?
25.03.2026 01:00 Ответить
значить буде черговий крінж від трампа.
25.03.2026 01:06 Ответить
Запізно пити боржомі, джентльмени.
25.03.2026 02:09 Ответить
Хобі таке у короля. Вільного часу багато, а за бісер платить корона.
25.03.2026 02:12 Ответить
Британці традиційно ставляться до американців як до девіантних підлітків. Що може сказати король такого щоб американці його почули? Навіть не уявляю.
25.03.2026 05:32 Ответить
Метрополия решила с 0% мыта поставить 120%
25.03.2026 05:46 Ответить
Трамп невиліковний ідіот якому пора на нари.
25.03.2026 07:22 Ответить
Король и шут
25.03.2026 07:31 Ответить
 
 