Король Великобритании Чарльз III посетит США с государственным визитом, - СМИ

Король Великобритании Чарльз III планирует совершить государственный визит в США и выступить перед Конгрессом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что выступление состоится во время совместного заседания Конгресса в неделю, начинающуюся 27 апреля. Это станет первым подобным событием с участием представителя британской королевской семьи с 1991 года.

Детали предстоящего визита

По информации источников, визит Чарльза III будет иметь статус государственного. Центральным событием станет его обращение к американским законодателям.

Последний раз британский монарх выступал в Конгрессе более трех десятилетий назад - тогда это была королева Елизавета II.

Контекст отношений между США и Великобританией

Визит состоится на фоне активных контактов между Лондоном и Вашингтоном. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Обсуждения между странами касались, в частности, вопросов безопасности и сотрудничества в военной сфере.

Ранее между союзниками возникали разногласия по поводу использования военных баз и участия в международных операциях. В то же время стороны продолжают координировать свои действия в сфере безопасности.

К слову, ранее президент Зеленский призвал Трампа и Стармера к диалогу после напряженности из-за Ирана.

