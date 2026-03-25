Король Великобритании Чарльз III посетит США с государственным визитом, - СМИ
Король Великобритании Чарльз III планирует совершить государственный визит в США и выступить перед Конгрессом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что выступление состоится во время совместного заседания Конгресса в неделю, начинающуюся 27 апреля. Это станет первым подобным событием с участием представителя британской королевской семьи с 1991 года.
Детали предстоящего визита
По информации источников, визит Чарльза III будет иметь статус государственного. Центральным событием станет его обращение к американским законодателям.
Последний раз британский монарх выступал в Конгрессе более трех десятилетий назад - тогда это была королева Елизавета II.
Контекст отношений между США и Великобританией
Визит состоится на фоне активных контактов между Лондоном и Вашингтоном. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречался с президентом США Дональдом Трампом.
Обсуждения между странами касались, в частности, вопросов безопасности и сотрудничества в военной сфере.
"Это будет первое выступление представителя британской королевской семьи перед Конгрессом со времени обращения королевы Елизаветы II в 1991 году", - отмечают собеседники издания.
Ранее между союзниками возникали разногласия по поводу использования военных баз и участия в международных операциях. В то же время стороны продолжают координировать свои действия в сфере безопасности.
