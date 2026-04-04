СБУ и Силы обороны ударами дронов остановили производство на Алчевском меткомбинате. ВИДЕО
Сотрудники 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату — одному из ключевых промышленных объектов, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, продукция предприятия поставляется на российский "Уралвагонзавод", где изготавливают военную технику для армии РФ, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".
После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании "Fire Point".
Повреждения
"В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу", - говорится в сообщении.
СБУ совместно с Силами обороны Украины и в дальнейшем будет системно сокращать возможности врага в военно-промышленной сфере!
Что предшествовало?
- Ранее в соцсетях сообщалось о взрывах в оккупированном Алчевске. После ударов дронов часть городов осталась без электроснабжения.
- Впоследствии Генштаб сообщил о поражении Алчевского металлургического комбината.
